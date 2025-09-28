[헤럴드경제=김성훈 기자] 카카오톡이 대규모 업데이트로 ‘숏폼 콘텐츠’를 새로 도입한 것에 대해 학부모들의 원성이 커지고 있다. 아이들이 자극적인 콘텐츠에 무분별하게 노출될 수 있고, 학습 및 정서 발달에 지장을 초래할 수 있다는 우려 때문이다.

카카오톡은 지난 23일 숏폼 콘텐츠 도입을 핵심으로 하는 업데이트를 진행했다. 숏폼 콘텐츠를 통해 이용자의 앱 사용 시간을 늘리고, 유튜브·인스타그램 등 경쟁 플랫폼에 대응한다는 계획이다.

그러나 이는 미성년자의 숏폼 이용 시간도 늘리는 문제를 수반한다.

한 학부모는 지역 맘카페에 “아이들이 단체 카톡방에서 생기는 문제가 많아 최대한 이용하지 않으려 했는데, 올해 중학교에 입학하면서 친구들 사이에서 소외될까봐 어쩔 수 없이 (카톡을) 쓰게 했다”며 “그런데 난데없이 숏폼이라니 다시 못 쓰게 할 수도 없고 고민이다”라고 적었다.

다른 학부모는 “숏폼 중독성은 어른도 자제가 쉽지 않은데 아이들이 어떻게 자제가 되나”라며 “애초에 ‘자제’가 아닌 ‘중독’을 목표로 기획한 업데이트 아니냐”라고 분통을 터뜨렸다.

숏폼이 노출되지 않게 끌 수 있는 기능이 없는 점도 문제로 지적된다.

카카오는 법정대리인이 고객센터를 통해 본인과 자녀 폰을 인증하고, 가족관계증명서를 제출하면 숏폼에 대한 미성년자 보호 조치를 적용할 수 있다는 설명이다. 그러나 절차가 번거로울 뿐만 아니라, 보호 조치를 1년마다 갱신해야 하는 문제도 있다.

전문가들은 숏폼은 중독성이 심해 뇌를 망가뜨린다고 지적한다. 짧고 강렬한 자극에 뇌를 반복 노출시켜 더 큰 자극을 원하게 만들고, 이는 어려운 문제를 숙고하거나 긴 시간 집중하는 것, 충동 조절을 어렵게 만든다는 지적이다. 영국 옥스퍼드대 출판부는 지난해 질 낮은 온라인 콘텐츠를 과도하게 소비하는 폐해를 일컫는 ‘뇌 썩음(Brain rot)’을 올해 단어로 선정하기도 했다. 이에 세계 각국에서는 청소년을 숏폼으로부터 격리시키기 위해 휴대폰 이용 금지 등을 도입하고 있다.

심지어 최근 중국 상하이의 한 동물원에서는 관광객들이 침팬지에게 숏폼을 보여주는 행위마저 금지하고 나섰다. 침팬지가 관광객들이 보여주는 영상에 빠져들어 시력 손상과 스트레스가 우려되는 상황이 빚어졌기 때문이다.