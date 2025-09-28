[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 교수학습개발센터가 지난 23일 온라인(ZOOM)을 통해 모듈형 교육과정 고도화에 대응하기 위한 교수법 콜로키움을 개최했다.

이번 특강은 ‘교수학습방법 트렌드 이해’를 주제로 한국능률협회컨설팅(KMAC) 황인화 파트너컨설턴트가 진행했으며 글로벌 대학의 혁신 사례와 최신 교수법 동향이 폭넓게 공유됐다.

특히 글로벌 Quarter 학기제, VR·AR 기반 수업모델, Flipped Learning, 프로젝트 기반 학습(PBL) 등 다양한 혁신적 교수법이 소개됐고 80여 명의 교수자가 참여했다.

또 이번 콜로키움에서는 지역혁신기관 및 기업과 연계한 교육과정 개발, 업스킬링·리스킬링을 통한 학습자 역량 강화 등 미래 교육의 방향성이 함께 제시되며 큰 호응을 얻었다.

이어 25일에는 제3차 에듀미팅이 열려 지난 특강에서 다룬 주요 내용을 교내 교수자들과 공유하는 자리가 마련됐다.

50명의 교원이 참여했고 △학습자 이해 △모듈형 교육과정 운영 방향 △WISIAN-PBL △NEW DG-수업모델다양화 △신규 교수법 프로그램 등 핵심 의제를 중심으로 교수자 간 심도 있는 토론이 이어졌다.

참석자들은 서로의 경험과 의견을 나누며 우리 대학에 적합한 교수법 개선 방안을 함께 모색했다.

동국대 WISE캠퍼스 주수언 교수학습개발센터장은 “이번 에듀미팅과 콜로키움은 교수자 간 공감과 소통을 강화하고 모듈형 교육과정의 성공적 운영을 위한 실질적인 토대가 될 것”이라며 “앞으로도 교수자들의 교수 역량 강화를 위해 다양한 지원을 확대하겠다”고 말했다.