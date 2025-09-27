사행산업통합감독시스템 등도 먹통 온라인 민원, 전화·팩스·방문 접수로

[헤럴드경제=김은희 기자] 문화체육관광부는 대전 국가정보자원관리원 화재와 관련해 최휘영 장관 주재 중앙사고수습본부를 설치하고 비상대응체제에 돌입한다고 27일 밝혔다.

문체부에 따르면 이번 화재로 문체부 전산시스템과 사행산업통합감독위원회 시스템이 중단됐다. 정책브리핑과 불법사행산업감시신고센터 등 47개 대민서비스, 공직자통합메일·업무포털 등 6개 특정대상 서비스, 11개 시스템의 접속이 중단됐다.

문체부는 국민 불편을 최소화하기 위해 문체부 홈페이지를 통해 처리하던 온라인 민원(경력증명서, 비영리법인)은 전화, 팩스, 방문으로 접수해 처리할 계획이다. 또 불법사행산업감시신고센터, 정기관행물등록관리 신고·등록·접수 업무는 전화로 전환한다.

시스템 복구가 지연될 경우 홈페이지, 정책브리핑 등의 서비스는 한국문화정보원 서버를 활용해 우회 서비스하는 방안을 검토하고 있다.

최 장관은 이날 오후 중앙사고수습본부 회의를 주재해 시스템 장애 대책을 논의했다. 그는 국가정보자원관리원과 중앙재난안전대책본부 등 유관기관과 협력해 국민 불편을 최소화하라고 지시했다.