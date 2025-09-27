사행산업통합감독시스템 등도 먹통

온라인 민원, 전화·팩스·방문 접수로

27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 인근에서 현장 통제가 이뤄지고 있다. 전날 오후 8시 20분께 전산실에서 리튬이온 배터리 폭발로 화재가 발생했다. 소방당국은 9시간 50분 만인 이날 오전 6시 30분께 초진 완료했다. [연합]
[헤럴드경제=김은희 기자] 문화체육관광부는 대전 국가정보자원관리원 화재와 관련해 최휘영 장관 주재 중앙사고수습본부를 설치하고 비상대응체제에 돌입한다고 27일 밝혔다.

문체부에 따르면 이번 화재로 문체부 전산시스템과 사행산업통합감독위원회 시스템이 중단됐다. 정책브리핑과 불법사행산업감시신고센터 등 47개 대민서비스, 공직자통합메일·업무포털 등 6개 특정대상 서비스, 11개 시스템의 접속이 중단됐다.

문체부는 국민 불편을 최소화하기 위해 문체부 홈페이지를 통해 처리하던 온라인 민원(경력증명서, 비영리법인)은 전화, 팩스, 방문으로 접수해 처리할 계획이다. 또 불법사행산업감시신고센터, 정기관행물등록관리 신고·등록·접수 업무는 전화로 전환한다.

시스템 복구가 지연될 경우 홈페이지, 정책브리핑 등의 서비스는 한국문화정보원 서버를 활용해 우회 서비스하는 방안을 검토하고 있다.

최 장관은 이날 오후 중앙사고수습본부 회의를 주재해 시스템 장애 대책을 논의했다. 그는 국가정보자원관리원과 중앙재난안전대책본부 등 유관기관과 협력해 국민 불편을 최소화하라고 지시했다.


