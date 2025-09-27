28일 오후 2시, 제3회 산사음악회 및 경로잔치 열려 “국악과 대중가요 어우러진 산사 가을 무대”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 선선한 바람에 가을 정취가 짙어지는 계절, 고즈넉한 산사에서 선율 가득한 음악회가 열린다.

경북 영주시 평은면에 있는 대한불교 해동 조계종 용수사는 오는 28일 오후 2시 사찰 경내에서 ‘제3회 영주 용수사 산사음악회 및 경로잔치’를 마련했다.

이번 자리는 영주 첨단베어링 국가산업단지의 성공 조성을 기원하며, 지역민과 함께하는 문화 축제로 준비했다.

무대에는 가수 김성환, 김세레나, 현당 등 유명 가수들이 함께해 국악과 대중가요를 아우르는 다채로운 공연을 선보인다.

또한 음악회와 더불어 지역 어르신들을 위한 경로잔치도 함께 열려, 따뜻하고 풍성한 시간을 나눌 예정이다.

용수사 관계자는 “깊어지는 가을, 산사의 고즈넉한 풍경 속에서 음악으로 마음을 나누며 서로를 더 가깝게 느낄 수 있는 소중한 자리가 될 것”이라며 “지역민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.