[헤럴드경제=구본혁 기자] “채소와 과일은 물로 씻어 먹으면 안전한걸까?”

채소와 과일은 무엇보다 세척 방법이 중요하다. 물에 채소가 접촉하는 횟수와 시간이 길수록 잔류농약이 더 많이 제거되기 때문이다. 다만 아무리 잘 씻는다고 해도 혹시 남아있을지 모를 잔류 농약에 대한 우려는 여전하다. 제대로 씻지 않은 채소를 먹으면 대장균, 리스테리아 등에 감염, 구토, 복통, 설사 등의 증세를 겪게 될 위험성이 크다.

이 같은 걱정을 일거에 해소해 줄 새로운 기술이 등장했다.

한국식품연구원 안전유통연구단 임정아 박사팀은 박테리오파지를 활용해 농산물에 오염된 식중독균을 효과적으로 제거할 수 있는 친환경 세척제를 개발했다. 이 기술은 병원성 대장균 등 유해 세균을 선택적으로 제거하면서도 안전성이 확인된 성분만을 사용해 농산물에 직접 사용할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

박테리오파지는 특정 세균을 죽이는 바이러스로, 사람이나 동물 등에는 감염력이 전혀 없어 바이러스이지만 인체에 무해하다. 항생제 내성 문제를 유발하지 않으며, 자연적으로 분해되어 환경에 부담을 주지 않는다.

연구팀은 식품에 오염되어 식중독을 유발하는 유해 세균을 제거하기 위해 자연환경에서 분리한 박테리오파지를 조합해 혼합 조건을 구성하고, 이를 안정적으로 보관하고 사용할 수 있도록 최적의 안정화 기술을 개발했다.

박테리오파지가 포함된 친환경 세척제는 일반 물 세척 대비 최대 10배 높은 식중독균 제거 효과를 나타냈다. 특히 브로콜리나 방울양배추처럼 구조적으로 세척이 어려운 농산물에서도 동일한 효과가 확인돼 실용성이 입증됐다. 기존에는 박테리오파지의 안정성이 낮아 실용화가 어려웠던 한계가 있었으나, 이번 연구에서는 식품에 바로 사용할 수 있는 성분을 활용해 안정제 조성을 최적화하여 박테리오파지의 활성 유지 기간을 획기적으로 연장하는 데 성공했다.

그 결과, 박테리오파지 농축액은 상온에서 6개월, 냉장 보관 시 1년 이상 활성을 유지할 수 있으며, 박테리오파지를 코팅한 포장재는 상온 보관 시 2주, 냉장 보관 시 6주 동안 높은 항균 활성을 유지하는 것으로 확인됐다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘Viruses’에 게재됐으며, 현재 특허도 출원된 상태다.

임정아 박사는 “이번 연구는 식중독 예방을 위한 친환경 기술 개발이자, 항생제 대체 수단으로서 박테리오파지의 실용화를 앞당기는 중요한 성과”라며 “국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 활용될 수 있도록 지속적인 연구와 산업체 협력을 강화할 계획”이라고 말했다.

개발된 기술은 향후 산업화 과정에서 농산물뿐만 아니라 가공식품, 주방 위생 등 다양한 분야로 적용이 확대될 것으로 기대된다.