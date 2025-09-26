[헤럴드경제=권제인 기자] #.“김 실장, 오늘의 할 일은 뭐야?” 프리랜서 A씨는 챗GPT에 질문하는 것으로 하루를 시작한다. 챗GPT에 모든 일정과 업무를 학습시킨 뒤 비서처럼 스케쥴을 정리하도록 하고 있기 때문이다. 일과 끝에는 챗GPT에게 마무리한 업무를 다시 전달한 뒤, 다음날 할 일도 브리핑을 받는다.

A씨는 “여러 프로젝트를 병행하다 보니 늘 놓치는 일이 생기곤 했다”며 “챗GPT가 매일 아침 업무를 정리해 주고, 일과 끝에 마친 업무를 정리하니 실수가 줄고 업무 효율은 크게 늘었다”고 말했다.

앞으로 A씨처럼 챗GPT를 활용하는 사람이 더욱 늘어날 전망이다. 챗GPT가 대기업 회장님 비서처럼 아침마다 맞춤형 리포트를 생성해 주는 ‘챗GPT 펄스’ 기능을 출시했다. 챗GPT를 개발한 오픈AI는 인공지능(AI)을 통해 ‘부유층만 누릴 수 있었던 지원’을 일반 사용자에게도 제공할 수 있게 됐다고 강조했다.

챗GPT 펄스는 이용자와의 대화 기록, 캘린더 기록 등을 종합해 다음 날 아침 맞춤형 정보를 제공하는 기능이다. 5~10개의 요약 브리핑을 제공해 아침에 SNS나 뉴스 애플리케이션(앱)을 여는 대신 챗GPT 앱 하나로 여러 정보를 확인할 수 있도록 했다.

브리핑에서는 소비자가 관심을 갖는 주제에 대해 뉴스를 요약해주고, 맥락에 기반한 브리핑을 제공한다. 이용자는 AI가 만든 이미지와 텍스트가 담긴 ‘카드’ 형식으로 리포트를 확인하고, 챗GPT에 추가 질문을 할 수 있다.

외부 앱과 연동하는 ‘챗GPT 커넥터’ 기능을 통해 구글 캘린더나 지메일에 담긴 정보를 맞춤형으로 제공할 수도 있다. 챗GPT 펄스는 밤사이 이메일을 확인해 중요 메시지를 보여주거나, 캘린더를 바탕으로 정보를 제공한다.

이전 대화의 맥락도 반영한다. 이용자와의 대화에서 달리기를 좋아한다는 사실을 학습했다면, 런던 여행을 앞두고 일정에 달리기 코스를 자동으로 포함하는 식이다.

피지 시모 오픈AI 애플리케이션 부문 최고경영자(CEO)는 “부자들은 항상 자신의 취향에 맞춰 일정 관리와 여행 예약, 의류 쇼핑에 이르기까지 모든 것을 도와주는 개인 비서를 이용할 수 있었지만, 평균적인 미국 가정은 가사 노동, 물류, 심부름에 주당 거의 20시간을 소비했다”고 말했다. 이어 “우리는 오직 가장 부유한 사람들만 감당할 수 있었던 수준의 지원을 점차 모든 사람이 이용할 수 있도록 하는 AI를 구축하고 있다”고 밝혔다.

한편, 오픈AI에 따르면 챗GPT는 20대 이용자가 가장 많이 사용되는 것으로 나타났다. 사용자가 보낸 전체 메시지 중 18~25세가 차지하는 비중은 46%에 달했다. 26세 미만 이용자가 보낸 메시지 중 약 23%가 업무 관련 메시지로, 이들은 업무보다 일상적인 용도로 챗GPT를 사용한 것으로 집계됐다.