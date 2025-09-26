제주특별자치도·관광협회와 협력해 연례 글로벌 축제 육성

제주 럭셔리 호텔 엠버퓨어힐 호텔앤리조트(Amber Purehill Hotel & Resort)가 2025년 10월 3일부터 5일까지 ‘웰리데이 페스티벌(Welly Day Festival)’을 연다고 밝혔다.

이번 행사는 추석연휴를 맞아 국내외 관광객 유치와 제주 웰니스 관광 브랜드 강화를 목표로 기획됐으며, 특히 외국인 스테이케이션(Staycation) 수요를 겨냥한 다채로운 체험형 프로그램을 준비했다.

제주특별자치도와 제주관광협회가 공동으로 참여해 국내외 여행객에게 다채로운 문화 콘텐츠를 제공하며, 제주를 발리·치앙마이와 같은 글로벌 웰니스 여행지로 도약시키는 첫 시도로 평가된다. 제주 지역 예술인과의 협력과 지역 특화 콘텐츠를 기반으로 매년 이어가는 지속 가능한 축제를 목표로 한다.

프로그램은 요가, 필라테스, 명상, 러닝 등 웰니스 운동뿐 아니라 낮잠 리추얼(Nap Ritual), 밤 웰니스 토크쇼, 숲 치유 및 자연 명상 등 제주 자연을 활용한 힐링 체험으로 구성됐다. 기능성 회복 필라테스 강사이자 러닝 포즈 인플루언서인 조서빈 강사가 ‘모닝 러닝 리추얼’을 진행하고, 아디티아(Aditya)의 유선주 대표가 필라테스 정렬 원리와 근막 스트레칭을 결합한 ‘필라스트레칭’과 웰니스 토크쇼를 이끈다. 참가자는 모닝(오전 7~8시 50분), 데이(낮 12~2시 50분), 나이트(오후 8~9시) 티켓 중 원하는 시간대 프로그램을 자유롭게 선택할 수 있다.

10월 3일부터 6일까지는 국내외 가족 단위 관광객을 대상으로 윷놀이, 제기차기, 투호 등 전통 민속놀이와 팽이·제기·딱지 만들기 체험이 호텔 로비와 연회장에서 상시 운영된다. 특히 추석 당일인 10월 6일 저녁 호텔 내 연못에서는 ‘소원배 띄우기’ 특별 행사가 마련돼 외국인에게는 한국의 전통 문화를, 국내 방문객에게는 명절의 의미를 새롭게 체험할 기회를 제공한다.

행사 기획과 운영은 제주 지역 전문 디자인·마케팅 기업과의 협업으로 추진되며, 웰니스 전문 기업 아디티아가 프로그램의 전문성을 더한다.

엠버퓨어힐 로대해 이사는 “이번 웰리데이 페스티벌을 통해 제주가 글로벌 웰니스 관광지로 성장하고 지역 경제에도 활력을 불어넣길 바란다”며 “참가자들에게 건강과 힐링을 선사하는 동시에 지역 예술인 및 업계와의 협력을 강화해 제주를 세계적인 웰니스 여행지로 발전시키겠다”고 말했다.

이번 행사는 2025 제주 웰니스 관광 트렌드에 부합하는 차별화된 프로그램으로, 제주관광 경쟁력과 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.