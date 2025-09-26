[헤럴드경제=민성기 기자] 여행 크리에이터 빠니보틀이 서울에 내 집 마련의 꿈을 실현했다.

25일 공개된 유튜브 채널 ‘노홍철’에는 ‘곽튜브 결혼에 노홍철·빠니보틀이 보인 반응 최초공개’라는 영상이 업로드됐다.

빠니보틀은 “자유롭게만 살 줄 알았는데 일 몰아서 열심히 하다 보니 돈을 벌게 됐고 결국 집을 샀다”며 “아파트가 아니라 절대 가치가 오를 것 같지 않은 단독주택을 샀다. 하지만 알고 산 거다. 나만의 공간을 재미있게 꾸미고 싶었다”고 말했다.

그는 집을 꾸미기 위해 인테리어 업체와 여러 차례 미팅을 했지만 점점 현실의 벽을 느꼈다고 고백했다.

빠니보틀은 “극장 같은 공간을 만들고 싶었는데 미팅을 하면서 꿈이 점점 작아졌다”며 “결국 내 라이프스타일이 녹아드는 공간으로 만들고 싶다”고 전했다.

그는 결혼 계획을 묻자 “언젠가는 하고 싶지만 당장은 없다. 결혼을 하면 책임감이 생기는데 지금은 하고 싶은 일이 더 많다”고 설명했다.

여자친구와 관계에 대해서도 “결혼 이야기를 따로 꺼내지 않는다. 여자친구도 ‘연애만 해도 된다’는 생각을 갖고 있어서 서로 간섭하지 않고 각자의 일을 존중한다”며 “일이 재밌어서 오히려 일이 없었다면 연애도 못 했을 것”이라고 고백했다.