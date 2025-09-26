[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경상북도 119산불특수대응단이 지난 25일 수원과학대학교 신텍스 그랜드볼룸에서 열린 제33회 고운문화상 시상식에서 ‘고운공무원상’을 수상했다.

고운문화상은 고운문화재단 설립자인 故 이종욱 박사의 뜻을 기리기 위해 1990년 제정된 상으로, 국가와 사회 발전에 이바지한 개인과 단체를 매년 발굴해 시상한다.

올해는 공직사회와 지역사회의 숨은 공로자를 조명하는 취지에서, 산불 대응 최일선에서 헌신적으로 활동한 경북 119산불특수대응단이 수상 단체로 선정됐다.

특히 지난 3월 의성군에서 발생한 초대형 산불 당시, 대응단은 소방헬기와 험지펌프차, 드론 등 특수 장비와 전문 인력을 총동원해 밤낮 없이 진화작업을 펼쳤다.

이 같은 헌신적 대응이 이번 수상의 결정적 이유로 꼽힌다.

장해동 119산불특수대응단장은 “이번 수상은 경북도민의 생명과 재산을 지키기 위해 헌신한 모든 대원들에게 주어진 영광”이라며, “앞으로도 산불을 비롯한 각종 재난에 선제적으로 대응해 도민 안전을 지키는 든든한 방패가 되겠다”고 밝혔다.