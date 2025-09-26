정청래 민주당 대표 확대간부회의 발언

[헤럴드경제=한상효 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 26일 “이재명 대통령이 우리 시각으로 어제 대한민국 역사상 최초로 유엔 안보리 의장국 자격으로 공개 토의를 주재했다”며 “대한민국이 자랑스럽다. 이 대통령이 자랑스럽다”고 말했다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 확대간부회의에서 “역대 대통령 중에서 유엔 총회 연설은 있었지만 안보리 상임이사국 의장으로서 회의를 주재하는 것은 역사상 처음 있는 일이었다”며 이같이 언급했다.

정 대표는 “주재국으로서 의제를 정하고 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 브리핑을 하도록 하는 장면이 저는 참 인상적이었다”며 “이재명 대통령은 ‘평화와 인권, 지속 가능한 발전’이라는 유엔의 핵심 의제에 AI를 접목시켜 AI, 기본 사회와 모두의 AI‘라는 대한민국의 비전을 공유했다. 대한민국이 인류 전체의 평화와 공동 번영을 이끄는 글로벌 책임 강국으로서 역할을 다할 것을 당당히 선언했다”고 했다.

이어 “내란 사태를 극복하고 신속하게 정상 국가로 복귀하였음을 전 세계에 각인시키는 것에서 한 발 더 나아가 유엔 안보리 의장국으로서 각국 정상들 가운데에서 중심을 잡는 모습을 보니 대한민국의 국제적 위상이 얼마나 높아졌는지 더욱 실감했고 감개무량했다”고 말했다.

또 “유엔총회 기조연설과 유엔 안보리 공개 토의 주재라는 굵직한 일정 사이에 우즈벡, 체코, 이탈리아, 폴란드 등 각국 정상회담을 비롯해 대한민국의 외교적 입지를 다지고 경제적 실익을 극대화하기 위한 한국 경제 설명회, 투자 서밋 직접 주제 등 대한민국 대통령으로서 국익 중심 실용 외교는 이렇게 하는 것이라는 모범을 보여주고 계신다”며 “이 대통령이 국익 중심 실용외교로 분투하는 만큼 우리 민주당도 이재명 정부의 성공을 위해 음으로 양으로 적극 뒷받침해야 할 것”이라고 강조했다.

이날 정 대표는 회의에 참석한 차지호 의원을 지목하며 “차 의원이 이 대통령과 함께 미국을 방문해서 세계 최대 자산 투자 자산 회사인 블랙록과 우리 정부의 MOU를 체결하는 데 숨은 주역으로서 엄청난 일을 했다”고 치켜세웠다.

차 의원은 “(이 대통령이) 세계 최대 자산운용사 블랙록과 AI 재생에너지 관련 글로벌 MOU를 전격 체결했다”며 “이 거대한 글로벌 자본과 이제 기술 네트워크가 대한민국을 아시아 지역의 주요한 전략적 파트너로 선택했다”고 밝혔다.

차 의원은 블랙록과의 MOU에 기술된 경제적 성과로 ▷국내 AI 재생에너지 인프라에 대한 대규모 투자 협력▷한국의 아시아 태평양 수도로서의 도약▷글로벌 AI 파트너십에 대한 (한국의) 본격적인 참여를 독려 등을 꼽았다.

차 의원은 “이는 앞으로 시장에 글로벌 시장에 굉장히 강력한 시장 신호로 작용해서 글로벌 투자자·대규모 자본을 한국에 유치해서 한국 내수 시장을 넘어, 글로벌 AI 인프라와 재생에너지 인프라로 도약할 수 있는 발판이 될 것 같다”며 “당과 정부가 함께 협력한 이런 이니셔티브가 앞으로 계속 이어지면서 좋은 성과를 내길 기대하고 있다”고 했다.

정 대표가 언제부터 블랙록과 인연을 맺었느냐고 묻자 차 의원은 “국회에 들어오기 전에는 글로벌 협력 체계 안에서 논의를 했고, 블랙록 임원들과는 3, 4개월 전부터 물밑 협상을 했다”고 말했다.

아울러 정 대표는 이날 회의에서 “오늘 저녁 7시 검찰개혁으로 대한민국의 민주주의가 한 단계 더 성숙하게 되었다고 기록할 것”이라며 “검찰청은 역사 속으로 사라지게 되었다는 소식을 전해드리겠다고 약속드렸는데, 약속을 지킬 수 있어서 기쁘다”고 했다.

정 대표는 “민주당은 사법개혁, 언론개혁에도 박차를 가하겠다”며 “민주당은 밀려오는 개혁의 페달을 계속 힘차게 밟겠다”고 덧붙였다.