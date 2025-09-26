3박5일간 뉴욕 일정 마치고 귀국 ‘END 이니셔티브’ 대북정책 제시 최선희 방중 등 北 분주한 움직임 5개 국제기구·국가정상들과 회담

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 뉴욕에서 유엔총회 방문 일정을 마치고 귀국한다.

이 대통령은 유엔무대 데뷔였던 이번 방문에서 대한민국이 12·3 비상계엄 사태와 탄핵정국을 극복하고 국제사회에 복귀했음을 천명했다.

유엔총회 연설과 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개토의, ‘대한민국 투자 서밋’ 등을 통해 한반도 평화와 인공지능(AI), 경제외교에 방점을 뒀다. 특히 교류(Exchange)·관계 정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization)라는 ‘END 이니셔티브’를 제시하며 유엔 창설 80주년이자 한반도 분단 80주년을 맞아 평화공존과 공동성장의 한반도를 향한 새로운 여정을 시작하겠다고 밝혔다.

남북 교류 협력을 단계적으로 확대해 지속가능한 평화의 길을 열고, 남북관계 발전을 추구하면서 북미를 비롯한 북한과 국제사회의 관계 정상화를 돕고, 단기간에 해결하기 어렵다는 냉철한 인식에 기초해 현실적이고 합리적인 비핵화 방안을 모색하겠다는 것이다.

정부는 교류·관계정상화·비핵화가 병행 추동 가능하다는 입장이다.

이와 관련 위성락 국가안보실장은 뉴욕에서 가진 기자간담회에서 “세 요소 간 우선순위나 선후관계가 있는 것이 아니다”며 “이 원칙들을 중심으로 한 포괄적 접근법으로 한반도 문제를 해결하겠다는 목표”라고 설명했다.

민정훈 국립외교원 교수는 “새로운 것은 아니지만 정부가 대북정책을 구체화한 것”이라며 “교류와 관계 정상화, 비핵화 방향으로 나가겠다는 메시지를 던진 것”이라고 평가했다.

이 대통령이 25일 뉴욕 증권거래소를 찾아 가진 대한민국 투자 서밋에서 ‘코리아 디스카운트’ 해소를 위해 시장 투명성 제고, 기업 의사결정 구조 합리화, 신산업 적극 육성과 함께 한반도 지정학적 리스크 완화를 4대 해법으로 제시한 것 역시 같은 맥락이라 할 수 있다.

이 대통령은 이 과정에서 “대한민국의 자체 군사력은 주한미군을 빼더라도 세계 5위로 북한과 비교되지 않는다”며 “압도적 국방력과 경제력, 종합 방위력을 갖추고 있어 군사적 문제는 반도 위협이라 하기 어렵다”고 강조했다. 앞서 제시한 핵·미사일 능력 고도화 중단, 축소, 폐기라는 ‘3단계 비핵화론’을 들어 한국 투자를 설득한 셈이다.

북한 핵능력과 관련해선 정동영 통일부 장관은 “이 시간에도 북한의 우라늄 원심분리기가 4곳에서 돌고 있다”며 “전문가들에 따르면 현재 북한의 90% 이상 고농축우라늄 보유량은 2000㎏정도로 추정된다”고 언급해 눈길을 끌기도 했다.

북한은 아직 END 이니셔티브에 대해 이렇다할만한 반응을 보이지 않고 있다. 다만 최선희 외무상이 27~30일 중국을 방문하고 김선경 외무성 부상이 뉴욕 유엔총회에 참석하는 등 외교적으로 분주한 움직임을 보이고 있다.

최 외무상 방중을 둘러싸고 지난 4일 김정은 국무위원장과 시진핑 국가주석 간 북중정상회담 후속조치 논의부터 시작해 내달 북한 노동당 창건 80주년 계기 시 주석의 방북, 나아가 내달 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후한 북미대화 사전 조율 가능성까지 다양한 관측이 제기된다.

이와 함께 이 대통령은 유엔총회 참석 계기에 여러 차례에 걸쳐 AI의 평화적 이용을 강조했다.

한국 정상 중 처음으로 유엔 안보리 공개토의를 주재한 자리에선 “‘현재의 AI는 새끼 호랑이와 같다’는 제프리 힌튼 교수의 말이 떠오른다. 새끼 호랑이는 우리를 잡아먹을 사나운 맹수가 될 수도 있고 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 나오는 사랑스러운 ‘더피’가 될 수도 있다”며 “우리가 AI를 어떻게 다룰 지에 따라 전혀 다른 미래가 펼쳐질 것”이라고 말했다.

세계 최대 자산운용사 블랙록의 최고경영자(CEO) 래리 핑크 세계경제포럼 의장과 만나 한국에 대한 대규모 AI 투자를 약속받기도 했다.

한편 이 대통령은 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 면담을 비롯해 이탈리아, 폴란드, 체코, 우즈베키스탄 등 총 5개 국제기구·국가와 정상외교 일정을 소화하며 경제협력을 비롯해 AI와 방산, 원전, 첨단산업 등 협력 심화 발전을 도모했다.

뉴욕=서영상 기자, 신대원·문혜현 기자