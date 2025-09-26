장거리 귀성객 증가 대비...중증외상, 심뇌혈관질환 등 권역센터 중심 대응 - 10월 8일 대체공휴일 정상진료

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 안동의료재단 안동병원(이사장 강신홍)이 추석 연휴 기간 지역 응급의료 공백을 막기 위해 비상 진료체계를 강화한다.

긴 연휴로 교통사고 등 중증외상 발생 가능성이 높아짐에 따라 권역센터를 중심으로 철저히 대비한다.

권역응급의료센터는 교통사고, 화상, 호흡기·소화기 질환 등 명절 다빈도 응급환자를 대비해 메뉴얼을 점검하고, 응급의학과 전문의 14명이 24시간 상주한다.

소아청소년과 전문의 9명도 24시간 대기하며 소아응급과 심장·소화기·알레르기 질환까지 공백 없이 진료한다.

권역외상센터에서는 외상전담 전문의 9명이 상시 근무하며 즉각적인 수술과 중환자 치료가 가능하다. 닥터헬기도 정상 운항해 출동 요청 시 25분 이내 응급처치를 시행한다.

권역심뇌혈관질환센터는 혈관조영촬영기 5대를 24시간 가동해 심장·뇌혈관 응급환자가 동시에 발생해도 지체 없는 검사와 시술을 지원한다.

권역정신응급의료센터도 신체질환을 동반한 정신과적 응급환자 치료를 위해 협진 체계와 지역 기관 연계를 강화했다.

이와 함께 전 전문의 당직 근무와 간호·행정 인력을 배치하고 감염병 예방 대책도 마련했다. 연휴 직후 대체공휴일인 10월 8일에도 외래 정상진료를 실시해 지역민 불편을 최소화한다.

강신홍 이사장은 “명절에도 모든 방문객이 신속하고 안전하게 진료받을 수 있도록 최선을 다하겠다”며, “지역 필수의료와 최종치료의 보루로서 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 안동병원 권역응급의료센터는 보건복지부 평가에서 대구·경북 유일 8년 연속 ‘A등급’을, 최근 비상진료기여도 평가에서도 3년 연속 최고 등급 ‘S등급’을 받아 응급·비상진료 역량을 입증했다.