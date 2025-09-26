프리미엄 스포츠웨어 브랜드 본투윈(Born to Win)이 FW시즌 프리미엄 기능성 라인 ‘OPEN PACE’를 9월 26일 선보인다.

‘OPEN PACE’는 운동과 일상의 경계를 허무는 자유로운 페이스를 주제로, 가을 환절기 러닝·트레이닝·도심 라이프스타일까지 아우르는 애슬레저 무드를 제안한다.

이번 라인의 핵심은 퀵드라이(Quick Dry)와 벤틸레이션(Ventilation) 기능이다. 흡습·속건과 통기성을 극대화한 설계로, 격한 운동 후에도 쾌적함을 유지하고 일상 속 스타일링에도 자연스럽게 어울린다.

대표 제품으로는 땀을 빠르게 건조시키는 퀵드라이 롱슬리브가 있다. 흡습·속건 원단에 등판 메쉬 절개를 적용해 환기성을 높였으며, 3M 리플렉티브 로고 디테일을 더해 야간 러닝 시에도 안정감을 제공한다.

벤틸레이션 롱슬리브는 UV 차단과 흡습·속건 기능을 겸비한 나일론 스판 소재로 제작됐다. 등판 전체에 메쉬 배색을 적용해 한층 시원한 착용감을 주며, 봉제선을 최소화한 오드람프 기법으로 피부 자극을 줄였다. 체형 보완 효과까지 더해 스타일과 기능성을 동시에 갖춘 아이템이다.

하의 라인에서는 3.5 바이커 쇼츠와 투인원 스쿼트 쇼츠가 주목된다. 3.5 바이커 쇼츠는 신축성 높은 Creora® 나일론 스판 소재로 편안한 밀착감을 제공하고, 인체공학적 패턴 설계로 격한 트레이닝에도 안정적인 퍼포먼스를 지원한다.

투인원 스쿼트 쇼츠는 쇼츠와 레깅스를 결합한 이중 구조로 활동성과 통기성을 강화했다. 나일론 투웨이 스판 원단으로 움직임이 유연하며, 사이드 오픈 포켓을 더해 실용성까지 고려했다. 특히 이 제품과 아웃밴드 숏 레깅스에는 본투윈 자체 개발 밴드인 고탄성 자카드 밴드가 적용돼 브랜드만의 기술력을 강조한다.

본투윈 이태준 대표는 “OPEN PACE는 환절기 러닝과 트레이닝에 최적화된 기능성과, 일상에서도 자연스럽게 어울리는 스타일을 동시에 제안하는 라인”이라며 “고객들이 자신만의 페이스로 운동과 일상을 자유롭게 넘나들길 기대한다”고 전했다.

한편, 본투윈은 스타필드 수원점에 이어 최근 신세계 센텀시티점 오픈을 성공적으로 마쳤으며, 9월 26일에는 롯데 프리미엄 아울렛 동부산점까지 신규 출점하며 본격적인 유통 볼륨 확장을 가속화하고 있다.