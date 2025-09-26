‘온드림’으로 중소기업·소상공인 상생협력 인정

[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온은 중소벤처기업부가 주관하고 대중소기업농어업협력재단이 수행하는 ‘윈윈 아너스’에서 기념패를 수상했다고 26일 밝혔다.

롯데온은 2021년부터 진행 중인 중소기업·소상공인 상생협력 프로젝트 ‘ON DREAM(온드림)’ 프로젝트를 통해 국내 수산물 관련 중소업체들의 판로 확대를 지원한 공로를 인정 받았다.

롯데온은 국내산 꼬막을 원재료로 한 ‘바담가 꼬막무침’을 판매하는 해진식품을 발굴하고, 경상남도, 경남투자경제진흥원과 협력해 기획전 등 여러 행사를 통해 바담가 꼬막무침을 알렸다. 쿠폰, 배너, 상설관 등 온라인 마케팅 판촉을 지원하면서 기획전 기간 동안 해진식품은 억대 매출을 달성하기도 했다.

롯데온은 앞으로도 입점 소상공인의 온라인 역량 강화를 지원하고 안정적인 시장 정착을 위한 노력을 이어갈 예정이다. 그 일환으로 경상남도오감만족페스타, 동행축제 2025 특별 기획전 등 소상공인의 우수상품을 소개하는 다양한 판촉행사도 이어간다.

지난 5월부터는 패션·뷰티 소상공인의 온라인 시장 진출을 돕는 2025 온라인 브랜드 소상공인 육성사업(TOPS)에도 동참했다. 지난 7월에는 이 같은 노력을 인정받아 ‘2025년 유통상생대회’에서 우수 상생 기업으로 선정돼 산업통상자원중소벤처기업위원장 표창을 수상하기도 했다.

박익진 롯데온 대표는 “롯데온은 출범 이후 중소기업·소상공인과의 동반 성장을 위해 롯데온이 가진 역량을 나누기 위해 노력해오고 있다”며 “앞으로도 이커머스와 관련해 고민을 갖고 있는 중소기업·소상공인들을 위해 맞춤형 지원책을 고민해 실천해 나가겠다”고 말했다.