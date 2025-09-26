뉴욕한국문화원에서 K-푸드 현장간담회

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령과 뉴욕에서 열리는 유엔총회 참석을 동행한 김혜경 여사는 24일(현지시간) 뉴욕한국문화원을 방문해 K-푸드 현장간담회에 참석했다.

뉴욕한국문화원은 전 세계 35개 문화원 중 가장 대표적인 명소 중 하나로 1979년 처음 문을 연 이래 뉴욕에서 한류 확산을 이끌어 왔다.

문화원을 방문한 김 여사는 직원들을 격려하며, 세계 문화예술의 중심이라고 할 수 있는 뉴욕에서 한국문화의 독창성과 우수성을 알리기 위한 노력을 이어갈 것을 당부했다.

뉴욕한국문화원 1층에서 진행된 K-푸드 현장간담회에서는 뉴욕에서 활동하는 한식 셰프, K-푸드 테마관광 전문여행사, K-푸드 유통 종사자 등 한식관련 전문가들과 만나 한식 세계화의 현황과 전망에 대해 의견을 나눴다.

김 여사는 한식은 단순한 음식이 아니라 한국인의 삶과 정서를 담은 문화라는 점을 강조했다. 또 다양한 분야에서 한국인의 문화인 한식을 알리는데 기여하고 있는 각 분야 전문가들에게 감사의 인사도 전했다.

한식당 최초로 미슐랭 스타를 받은 한식당 ‘단지(Danji)’ 대표 김훈이 셰프는 “한식 역사를 공부하면서 맛있는 것은 당연하고, 무엇보다 한식의 진짜 힘은 음식으로 병을 고칠 수 있게 하는 것”이라며 “특히 한국의 메주는 매우 강한 발효 유산균이다. 한국에서도 많은 관심을 가져주었으면 한다”고 했다.

아시아전문 여행사 ‘리모트랜즈(Remote Lands)’의 공동대표 캐서린힐드는 “20년 전 아시아 여행을 위한 회사를 설립한 이후 10년간은 아무도 한국 여행 상품을 찾지 않았으나 이제는 K-WAVE로 한국은 젊은 세대들에게까지 ‘쿨’한 여행지가 됐다”고 전했다.

미슐랭 1스타 한식당 ‘주아(Jua)’ 대표 김호영 셰프는 ”한식 세계화를 위해서는 프랑스의 르꼬르동블루, 일본의 츠지조리사전문학교, 이탈리아의 알마학교와 같이 체계적이고 전문적인 교육 제공할 수 있는 한식 전문 교육기관 필요하다“고 했다.

김 여사는 “10년 전 미국학교에서 도시락 김밥은 놀림의 대상이었지만 지금은 인기가 엄청나다”면서 “오늘 주신 의견들도 적극 참고해 전 세계에 한국음식을 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 간담회를 마무리했다.