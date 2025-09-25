[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]제38대 대구경찰청장에 김병우 경찰청 경무인사기획관이 임명됐다.
김 신임 청장은 경북 안동 출신으로 안동경일고와 경찰대학을 졸업한 뒤 1992년 경위로 경찰에 입문했다.
이후 경북경찰청 여성청소년과장, 안동경찰서장, 경찰청 교통운영과장, 경북경찰청 공공안전부장, 경남경찰청장 등을 역임했다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2025-09-25 23:15:27
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]제38대 대구경찰청장에 김병우 경찰청 경무인사기획관이 임명됐다.
김 신임 청장은 경북 안동 출신으로 안동경일고와 경찰대학을 졸업한 뒤 1992년 경위로 경찰에 입문했다.
이후 경북경찰청 여성청소년과장, 안동경찰서장, 경찰청 교통운영과장, 경북경찰청 공공안전부장, 경남경찰청장 등을 역임했다.
“뜻밖의 ‘배달 쓰레기’ 수두룩” 한국이 제일 잘 버리는 줄 알았더니…부끄러운 실태 [지구, 뭐래?]
[헤럴드경제=김광우 기자] “이게 일반쓰레기 봉투라고?” 음식물이 묻은 각종 플라스틱 배달 용기에 종이팩, 생수병까지. 서울 한 다세대주택 단지에서 발견된 종량제(일반쓰레기) 봉투 속 내용물이다. 원칙대로라면, 재활용 봉투에 버려야 하는 재활용 쓰레기. 하지만 종량제 봉투 안에 뒤섞인 채 발견되는 사례가 적지 않다. 문제는 이같은 혼합배출이 점차 늘어난다는
“세계지도에 완전 속았다”…이걸 이렇게 크게 그렸다고?
[헤럴드경제=김성훈 기자] 세계 지도에서 덴마크령의 그린란드는 아프리카 대륙과 비슷한 크기로 보인다. 하지만 실제로는 아프리카(3037만㎢)가 그린란드(216만㎢)보다 14배나 크다. 이처럼 기존에 주로 사용돼 온 ‘메르카토르 도법’ 세계 지도에 대한 비판이 커지고 있다. 공 모양의 지구를 네모난 종이에 끼워맞추다 보니 위도가 적도에서 멀어질수록 실제보다 크게 그려지는 왜곡 현상이 나타나기 때문이다. 특히 아프리카 국가들은 상대적으로 작게 그려져 중요성이 낮게 평가되고 있다고 문제를 제기하고 있다. 아프리카 국가들이 대안으로 내세우는 것은 ‘이퀄 어스(Equal Earth·평등한 지구라는 뜻)’ 지도다. 각 국가의 면적을 실제 크기에 맞도록 그린 것이다. 이에 사이버외교사절단 반크(단장 박기태)는 ‘지도를 바로잡자’(Correct the Map) 캠페인을 시작했다고 22일 밝혔다. 반크 청년연구원들은 최근 캠페인의 첫 활동으로 서울 도심에서 미국, 알제리, 캐나다, 헝가리 등 다양한
“왜 하필 이걸 버려?” 방송사 ‘망연자실’…망할 줄 알았더니, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “전혀 기대 안 했는데, 넷플릭스 1위” 넷플릭스가 지난 12일 공개한 시리즈 ‘은중과 상연’이 시청자들의 입소문을 타면서 넷플릭스 1위에 올랐다. 20일 넷플릭스 한국 시리즈 부문에서 ‘은중과 상연’이 대작들을 제치고 1위에 올라섰다. 해외 9개국에서도 톱10안에 이름을 올렸다. 방송사, OTT 업계에선 ‘은중과 상연’ 흥행을 힘들 것으로 보고, 관심을 보이지 않았다. 친구 간의 로맨스를 담은 작품이 흥행한 예가 거의 없기 때문이다. 넷플릭스가 아니었으면 탄생하기 힘든 작품이라는 게 업계 관계자들의 설명이다. 월 이용자가 1400만명이 넘는 강력한 플랫폼과 콘텐츠에 대한 과감한 투자가 ‘넷플릭스 천하’를 가속화 시키고 있다. ‘은중과 상연’은 서로의 가장 친한 친구이자 라이벌로 얽힌 두 인물의 일생을 그린 작품이다. 매 순간 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하는 감정을 오가는 은중(김고은)과 상연(박지현)의 서사를 그렸다. ‘은중과 상연’은 두
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10