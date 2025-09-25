대구경찰청장에 임명된 김병우 경찰청 경무인사기획관.[대구경찰청 제공]
대구경찰청장에 임명된 김병우 경찰청 경무인사기획관.[대구경찰청 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]제38대 대구경찰청장에 김병우 경찰청 경무인사기획관이 임명됐다.

김 신임 청장은 경북 안동 출신으로 안동경일고와 경찰대학을 졸업한 뒤 1992년 경위로 경찰에 입문했다.

이후 경북경찰청 여성청소년과장, 안동경찰서장, 경찰청 교통운영과장, 경북경찰청 공공안전부장, 경남경찰청장 등을 역임했다.


kbj7653@heraldcorp.com