이사회 개최지서 ‘APEC 성공개최 예금’ 가입·홍보 진행…지역 이사들도 참여해 관심 촉구

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 농협중앙회(회장 강호동)가 오는 가을 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적인 개최를 기원하며 현장에서 ‘APEC 2025 KOREA 성공개최 예금’ 홍보활동을 펼쳤다.

지난 24일, APEC 개최지인 경주에서 열린 농협중앙회 제10차 정기이사회에서는 예금 가입과 함께 회의 참석자들이 직접 홍보활동에 참여했다.

다음날인 25일에는 APEC 현장을 둘러보며 현장감 있는 홍보를 이어갔다.

홍보활동에는 경북지역 이사인 권기봉(남안동농협), 김용준(상주축협) 이사와 조용일(금성농협) 감사위원이 참여해 직접 예금에 가입하며 지역민과 방문객들에게 관심을 촉구했다.

강호동 농협중앙회장은 “지난 2월 경북도와 APEC 성공개최를 위한 업무협약을 체결하고 범국민 홍보를 위해 전사적인 노력을 기울여왔다”며, “국민 모두가 한마음으로 응원해 이번 정상회의가 성공적인 국제행사로 기억되기를 바란다”고 말했다.

농협은 이번 활동을 통해 국제행사의 성공적 개최를 적극 홍보하고, 지역사회와 국가 발전에 기여하겠다는 의지를 보여줬다.