중국국제산업박람회 2025 가보니 전 세계 3000여 기업 참가…역대 최대 규모 기초소재서 첨단로봇까지 ‘中 기술굴기’ 과시 중국제조 2035 핵심 ‘AI 휴머노이드’ 독보적 ‘가성비’ 넘어 고성능·정밀도 높여 시장 공략

[헤럴드경제(상하이)=김영철 기자] ‘1200kg 추를 척척 들어올려 5초만에 옮기는 다관절 로봇팔, 공장라인 제품을 일일이 분별해 바코드 찍는 로봇, 유리잔 6개 사이 아찔하게 오가며 와인 따르는 로봇, 노인들 약복용 돕고 대화도 시도하는 휴머노이드 로봇까지…’

중국 상하이에서 지난 23일 개막한 ‘중국국제산업박람회(CIIF) 2025’에서 시선을 집중시킨 ‘대륙의 로봇들’이다. 이날부터 5일간의 일정으로 상하이 국가컨벤션센터(NECC)에서 개막한 CIIF는 전 세계 3000여기업이 참가했다. 독일·일본·미국 등 28개국 기업들이 참가해 역대 최대 규모를 기록했다.

1999년부터 매년 개최된 CIIF는 올해 27회를 맞았다. 중국 최대 종합 산업박람회로, 기초소재부터 첨단장비까지 산업 공급망 전반의 최신 기술과 제품이 총망라된다. 특히 산업용 로봇, 자동화 로봇, 휴머노이드 로봇 등이 대거 전시돼 중국의 ‘기술굴기’를 과시했다. 전시 규모도 30만㎡로, 세계적인 산업 박람회인 독일의 ‘하노버 메세(Hannover Messe)’의 면적을 뛰어넘었다.

주최 측에 따르면, 올해 행사에는 전 세계에서 업계 전문가들 20만명이 참관했다. 실제 개막일 당일인 23일 오전 9시에는 수많은 방문객이 줄지어 문전성시를 이뤘다. 전시장을 찾은 외국인들도 상당했다. 10명 중 4명꼴로 외국인과 마주할 수 있었다.

▶‘로봇쇼’ 가장 주목…中, AI 로봇기술 향연=올해 9개 산업으로 구성된 이번 박람회에서 가장 주목된 전시장은 로봇 전시회(RS·Robotic Show)였다. 총 5만6000㎡의 면적으로 구성된 RS 전시장 내부는 ‘AI 역량 강화(AI empowerment)’라는 주제와 걸맞게 AI 기술의 구현을 다각도로 선보였다.

중국 내 산업 로봇 점유율 2위인 에스툰(Estun)은 이날 로봇팔 두 개가 위 아래 쟁반에 각각 와인이 담긴 6개의 와인잔 사이로 부딪침 없이 움직이는 고정밀의 협동 동작을 구현해 내는 것을 공개했다. 대략 2~3cm에 불과한 와인잔들 사이로 로봇팔이 자유롭게 지나가는 모습을 시연하자 일부 관객들 사이에서는 탄성이 나왔다.

에스툰 관계자는 “기계 간의 협동 작업이 정교하게 이뤄지는 것과 작업 동작의 정확성에 강점을 두고 있다”며 “이 정도 수준의 고정밀 동작을 수행할 수 있는 기업은 전 세계에 에스툰과 ABB 등을 포함한 4곳만 가능할 것”이라고 설명했다.

이 외에도 에스툰이 선보인 다관절 로봇팔 ‘ER1200-3300’은 1200kg의 무게 추를 들어올리기도 했다. 해당 제품은 불과 5초 사이에 1200㎏나 되는 물건을 약 2m 정도 들어 올린 뒤 흔들림 없이 오른쪽으로 2m 정도 옮겼다. 에스툰 관계자에 따르면 이전 제품에선 최대 700㎏까지 무게를 들어 올릴 수 있었으나 이번 제품을 통해 운반할 수 있는 제품 무게를 두 배 가까이 늘렸다. ‘평균고장간격(MTBF)’ 역시 8만시간에 육박해 효율성을 높였다.

중국 상해의 산업 자동화 제조 기업인 ‘차이푸(Chaifu)’는 이날 5톤의 무게까지 버틸 수 있는 초대형 로봇팔 ‘알프틱 5000KG’를 선보였다. 해당 로봇팔은 이날 샤오미 자동차를 거뜬히 들어올렸다. 차이푸는 또한 ‘로보틱 밴드(Robotic Band)’라는 이름으로 로봇팔들이 일제히 드럼을 치고 디제잉을 하는 등의 모습을 선보여 눈길을 사로잡았다.

중국 기업들은 이번 박람회에서 기계 동작의 정교함으로 무장한 고성능 제품부터 ‘가성비(가격대비성능)’를 자랑하는 저비용 제품까지 다양하게 선보였다. 그간 값싼 제품은 성능이 낮다는 중국 제품에 대한 인식을 탈피하려는 시도가 엿보였다.

중국 의료기기 업체에 근무하는 장모(40) 씨는 “로봇들이 머지않아 일상에서 사람을 대체할 가능성이 보인다”며 “공장을 넘어 일상에서도 로봇과 사람이 함께하는 풍경이 흔해질 것이 실감 난다”고 말했다.

▶스웨덴 ABB·일본 야스카와 등 해외기업들도 각축=CIIF 2025에는 스웨덴의 글로벌 전력·자동화·디지털화 기업 ABB 그룹부터 일본 글로벌 로봇 자동화 시스템 기업 야스카와 등 글로벌 주요 기업들도 참여했다.

ABB가 선보인 스카라로봇(다관절 로봇) ‘ACOPOS 6D’는 두 로봇팔이 바닥에 놓인 납작한 물체들을 일사불란하게 옮기는 작업을 반복적으로 구현해 냈다.

ABB의 자회사인 오스트레일리아 비앤알(B&R)은 이번 박람회에서 AI 지원 기반의 로봇 제품들로 고성능 서보드라이브(Servo Drive·서보 모터 정밀 제어 장치) ‘ABB ACOPOS D1’ 등 신제품을 선보였다. ABB 측 관계자는 “이날 선보인 제품들이 지난 2년 동안 현장 테스트를 통해 안정성을 입증받았다”고 말했다.

]국내에서 올해 박람회에 참가한 기업으로는 HD현대로보틱스가 유일했다. 조선 용접 등 산업 현장에 투입할 로봇을 개발하는 HD현대로보틱스는 이날 자사의 로봇 시리즈를 공개했다.

이 가운데 한 로봇팔은 유리판에 ‘HYUNDAI’로 뚫린 글자 안을 부딪침 없이 정교하게 지나다니는 모습을 시연했다. 간격 5cm 이내에 불과한 글씨 속 간격을 로봇팔이 빠른 속도로 움직이는 장면을 휴대전화 카메라로 촬영하던 한 관객은 촬영 내내 “놀랍다(Amazing)”며 탄성을 지어내기도 했다.

중국 기업들은 정부의 전폭적인 지원 아래 공격적인 로봇 투자와 개발을 이어가고 있다. 이 같은 성과로 중국 기업들의 로봇 출하량도 상승세다.

지난 11일 중국 미르데이터에 따르면 2025년 2분기 중국 산업용 로봇 출하량은 8만6,000대를 넘어 전년 동기 대비 19.9% 증가했다. 상반기 전체 출하량은 16만3000대를 넘어, 2024년 같은 기간보다 16% 늘었다. 미르데이터는 “제조업체들은 중국 당국의 소비 진작 보조금에 힘입어 자동화 투자를 가속화했으며, 이 과정에서 해당 산업군이 시장 확장의 주축으로 부상했다”고 설명했다.

<본 기사는 한국언론진흥재단의 지원을 받아 작성되었습니다>