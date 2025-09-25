스포티지, 쏘울, 셀토스 등 생산라인 스톱

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 현대모비스의 생산 자회사들이 부품 파업에 나서면서 기아 오토랜드 광주공장의 완성차 생산에도 빨간불이 켜졌다. 추석이 코앞으로 다가온 가운데 지역 중소협력사들도 파업상황을 예의주시하며 대책마련을 고심하고 있다.

현대모비스의 생산 전문 자회사인 모트라스와 유니투스는 24일부터 주야간 4시간씩 파업에 돌입했다.

양 노조는 미래 고용 100% 보장과 완성차와 동일한 수준의 기본급 및 성과급을 요구하며 파업을 결의했다. 본인이 퇴사 의사를 밝히기 전까지는 무조건 고용을 보장해야 한다는 것이다.

특히 모트라스는 회사 측이 월 기본급 7만8000원 인상 등을 제시했으나 노조 측이 현대차 노사의 합의 수준(기본급 10만원 인상)과 차이가 크다며 파업을 결정했다.

현대모비스는 2022년 모트라스와 유니투스라는 생산 전문 자회사를 출범시키며 경영효율화에 나섰다.

전국에 산재했던 협력사들을 2개 사에 통합해 각각 자동차 모듈과 핵심부품 제조에 특화했지만, 이번 부분 파업으로 일부 현대차와 기아 공장 등이 가동을 멈출 수밖에 없다. 완성차 기준으로 이날 하루 수천 대에 육박하는 생산 차질이 발생할 것으로 추정된다.

기아 오토랜드 광주의 경우 전체 3개 공장 중 1·2공장의 가동이 전날 오후부터 중단됐다. 스포티지·쏘울·셀토스, EV5 등 차종에 들어가야 할 전자장치 모듈의 재고량이 떨어지면서 생산 라인이 멈춰 섰다.

기아차 오토랜드 광주는 하루 평균 수백여대의 생산 차질이 빚어질 것으로 추산했다.

기아 오토랜드 광주 관계자는 “부품이 공급되지 않으면 라인은 멈출 수밖에 없다”며 “현재로서는 이렇다 할 대책을 마련할 수 없는 상황이다”고 말했다.

지역 자동차업계 관계자는 “완성차 업계 파업에 더해 부품업계, 자회사 파업까지 이어질 경우 피해는 눈덩이처럼 불어날 것”이라고 분위기를 전했다.