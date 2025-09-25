[헤럴드경제=박혜림 기자] 에이수스 코리아가 OLED 기반의 ROG Strix XG27ACDMS, ROG Strix XG32UCWG 게이밍 모니터 2종을 출시했다.

3세대 QD-OLED 패널 기술이 적용된 ROG Strix XG27ACDMS 는 27인치 사이즈에 QHD 해상도 그리고 280Hz의 초고주사율을 가진 게이밍 모니터다. 선명하고 부드러운 게이밍 비주얼을 보여주는 것이 특징이다. 이를 통해 발로란트 등의 FPS, 리그 오브 레전드 등의 MOBA, 레이싱 장르에서 화면의 변화를 빠르게 인지해 게임을 보다 재미있게 즐길 수 있다.

아울러 ROG Strix XG32UCWG는 32인치 사이즈에 4K 해상도를 가진다. 또 4K 해상도에서 165Hz, FHD 해상도에서 330Hz의 주사율을 가지며 핫키를 통해 빠르게 전환이 가능한 듀얼 모드도 제공한다. 4K 해상도를 기반으로 넓은 작업 공간과 디테일한 표현이 가능해 최고의 몰입감을 제공하는 제품이다.

세부적으로 게이머의 게임 선호도에 따라 간편하게 4K 165Hz, FHD 330Hz 모드를 자유롭게 오고 갈 수 있으며 이를 통해 AAA 게임을 즐길 때는 4K로 아름다운 비주얼을 즐기고, 빠른 반응속도가 필요한 게임에서는 FHD 330Hz 주사율로 부드러운 플레이를 할 수 있다.

새로운 반사 방지 코팅 기술인 TrueBlack Glossy WOLD 패널로 주변 반사를 38% 줄여 조명이 밝은 공간에서도 게임에 방해받지 않은 게이밍 환경을 제공한다.

두 제품 모두 잠시 자리를 비울 경우 화면을 자동으로 OLED를 보호하는 Neo Proximity Sensor, OLED Care Pro 기능을 탑재하고 있다. 이를 통해 패널의 수명을 보호하고, 번인을 방지하여 일관된 컬러를 게이머 및 사용자에게 제공한다.

ROG Strix XG27ACDMS, ROG Strix XG32UCWG 게이밍 모니터는 쿠팡, 컴퓨존 등 온/오프라인 매장에서 구매가 가능하다. 제품에 대한 자세한 정보는 에이수스 코리아 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.