명절맞이 지역 내 전통시장에서 가격 할인, 사은품 증정, 온누리상품권 환급행사 혜택 등 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 25일부터 10월 13일까지 지역 내 전통시장에서 다양한 추석 명절 이벤트를 진행한다.

이번 행사는 대림시장, 제일시장, 대조시장, 대림골목시장, 증산종합시장에서 개최되며 전통시장 활성화와 주민 참여 확대를 위해 마련됐다.

주요 행사는 제수용품 등 가격 할인, 구매 고객 대상 사은품 증정, 온누리상품권 환급행사 등이다.

추석 명절 이벤트는 ▲대림시장, 제일시장 25일부터 27일까지 ▲대림골목시장 25일부터 26일까지 ▲증산종합시장 오는 29일부터 30일까지 진행된다.

그중 대림시장은 22일부터 10월 13일까지 전통시장 온라인 특별할인판매전도 진행해 배달의 민족을 통해 1만 원 이상 주문 시 3000 원, 1만 7000 원 이상 주문 시 5천 원 할인쿠폰을 준다.

대조시장과 대림골목시장에서는 10월 1일부터 5일까지는 국산 농수축산물에 대해서 구매 금액 구간별로 온누리상품권 환급행사를 연다.

이번 행사를 통해 전통시장을 이용하는 구민들에게 감사의 마음을 전하고, 시장 방문의 즐거움을 제공하는 동시에 전통시장 홍보와 매출 향상, 단골고객 증대를 도모하는 기회가 될 것으로 기대된다.