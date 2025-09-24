정책 실효성 높이고 지역 공동체 활성화 방안 모색

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 경북영주시의회 의원연구단체인 ‘귀농·귀촌 활성화 및 정착률 제고를 위한 방안 연구회’(대표의원 김주영)는 24일 영주시의회 소회의실에서 연구용역 중간보고회를 열고, 귀농·귀촌인의 안정적 정착을 위한 정책 대안을 논의했다.

이날 보고회에는 김주영 대표의원을 비롯해 연구회 소속 의원인 김병창, 손성호, 전규호, 김세연 의원이 참석했으며, 관계 공무원과 연구용역 수행기관 관계자도 함께해 연구 진행 상황을 공유했다.

참석자들은 그간의 연구 결과와 선진지 견학 경험을 바탕으로 질의응답과 자유토론을 진행하며, 귀농·귀촌 정착 지원 정책의 현안과 개선 방향을 심도 있게 논의했다.

김주영 대표의원은 인사말에서 “귀농·귀촌은 단순한 인구 유입을 넘어 지역 공동체 회복과 영주 농업 경쟁력 강화의 중요한 기회”라며, “이번 연구가 현장에서 적용 가능한 실질적 정책 제안으로 이어져 귀농·귀촌인의 안정적 정착과 지역 경제 활성화에 기여하길 기대한다”고 강조했다.

연구회는 지난 5월 착수보고회를 시작으로 이달에는 강원도 인제군을 방문, 귀농·귀촌종합지원센터와 냇강마을 사례를 직접 조사했다.

앞으로 영주시 귀농·귀촌 실태 분석, 국내외 정착 지원 사례 조사, 맞춤형 정착 방안, 지역 공동체 협력 전략 등 지속 가능한 정책을 도출해 최종 보고서에 반영할 계획이다.

영주시의회는 이번 연구 결과를 바탕으로 향후 실질적인 정책 시행을 통해 귀농·귀촌인의 안정적 정착과 지역 활성화를 적극 지원할 방침이다.