울진군, 청년 창업과 해양관광 명소화 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북울진 후포마리나항이 청년 창업의 현장으로 탈바꿈한다.

울진군은 지역 청년들에게 창업 기회를 제공하고 관광 명소로 육성하기 위해 ‘청년 포차’ 운영자를 오는 10월 1일까지 모집한다.

포차는 총 4개로, 11월부터 2027년 10월까지 운영된다.

운영 시간은 오전 9시부터 오후 10시까지이며, 입점비는 월 23만 원이다. 기본 시설로 포차, 야외 테이블, 의자, 간판 프레임 등이 제공된다.

지원 자격은 울진군 3년 이상 거주한 만 19세~49세 내국인으로, 사업자등록과 전 시간대 영업이 가능한 자에 한한다.

판매 품목은 2인 기준 3만 원 이하 식음료로, 중식·해산물·분식·양식 등 10개 분야 중 한 가지 선택이 가능하다.

선정은 서류평가와 음식품평회로 진행되며, 최종 합격자는 10월 중 발표된다.

손병복 군수는 “청년 포차가 지역 청년 창업을 돕고 후포마리나항을 새로운 관광 명소로 만드는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

이번 사업으로 후포마리나항에는 활기 넘치는 먹거리 공간이 조성되며, 관광객들에게 다양한 즐길 거리를 제공할 것으로 기대된다.