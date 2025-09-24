[헤럴드경제=박세정 기자] 에듀테크 기업 생코에듀는 산업형 인공지능(AI) 데이터 인텔리전스 기업 디피니트와 AI 기반 콘텐츠 구조화 등을 위한 업무 협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 2025년 데이터바우처 지원사업의 공동 과제 수행을 기반으로 진행됐다. 교육 및 기업 콘텐츠를 AI로 정밀하게 구조화 할 수 있는 지식구조화 설루션을 고도화하는 것이 목표다.

생코에듀는 인지과학 기반 교수학습 방법론 ‘생각코딩’을 토대로 AI 시대에 적합한 학습법과 사고력 훈련 시스템을 개발해 온 벤처기업이다. 연구개발(R&D) 창업성장 디딤돌 과제 수행, 교과서 채택, 대한민국 우수특허대상 수상 등의 이력을 가졌다. 최근에는 2025 데이터바우처 지원사업 수요기업으로 선정됐다.

디피니트는 기업 데이터 운영 플랫폼 ‘DARVIS’를 개발한 AI 전문기업이다. 기업의 산재된 데이터를 AI로 통합·분석해 즉각적인 인사이트를 제공하는 것이 특징이다. 자연어 질의를 통해 복잡한 데이터 분석을 단순화하는 기술력을 보유하고 있다.

이번 협약을 통해 양사는 ▷AI 기반 콘텐츠 구조화 ▷위계적 지식체계 재구성 ▷자동화된 문제 생성 및 검증 기능 개발 등에 협력하기로 했다. 이를 통해 단순한 교육용 도구를 넘어, 기업과 기관에서도 활용 가능한 범용 지식 구조화 플랫폼으로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

홍진표 생코에듀 대표는 “이번 협력은 교육과 기업 현장 모두에서 활용 가능한 차세대 AI 지식구조화 솔루션을 만들기 위한 중요한 전환점”이라며 “데이터바우처 과제를 통해 도출될 성과를 실제 서비스 고도화로 이어가겠다”고 밝혔다.

김도환 디피니트 대표는 “생코에듀의 교수설계 경험과 당사의 데이터 처리 기술이 만나면 현장에서 바로 쓸 수 있는 실질적 모델을 만들 수 있을 것”이라며 “이번 협약이 양사의 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 되길 기대한다”고 전했다.

생코에듀는 이번 협약을 바탕으로, AI 기반 지식구조화 설루션 ‘브레인툴러(Braintooler)’를 2026년 상반기 정식 출시할 계획이다.