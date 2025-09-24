BNK캐피탈에서 소속사 변경 새 엠블럼도 공개…11월 차기 시즌 ‘첫 경기’

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 여자 프로농구 챔피언 ‘BNK썸 여자프로농구단’이 부산은행 소속으로 새 시즌을 준비한다.

BNK썸 여자프로농구단은 지난 1일부터 소속사가 BNK캐피탈에서 BNK부산은행으로 변경됐다고 24일 밝혔다. 이번 소속 변경은 지역 대표은행으로서 역할을 다하고 지난 시즌 구단 최초 우승의 성과를 이어가기 위한 것이다.

BNK부산은행은 소속사 변경을 계기로 제2의 창단 의미를 담아 새로운 팀명 변경을 검토하고 지난 7월 ‘네이밍 시민 공모전’까지 개최하기도 했다. 그러나 구단 및 여성감독 최초의 우승이라는 역사를 존중하고 팬들의 애정을 반영해 ‘BNK썸’이라는 팀명을 그대로 유지하기로 결정했다.

대신 새로운 도약을 상징하는 새로운 엠블럼을 공개했다. 이번 엠블럼은 삼각형 정상에 농구공을 배치한 디자인으로 삼각형은 부산·울산·경남 등 지역 중심의 농구단을 상징하고 농구공은 정상에 오른 우승팀의 위상을 의미한다.

한편 BNK금융그룹은 새 시즌 여자프로농구의 타이틀스폰서도 맡게 됐다. BNK썸 여자프로농구단의 ‘2025-2026 BNK금융 여자프로농구’ 개막전은 오는 11월 16일 ‘신한은행 에스버드’와의 맞대결로 치러진다. 이번 경기는 한국여자프로농구 역사상 최초로 여성 감독 간의 대결이라는 점에서 큰 관심을 모으고 있다.