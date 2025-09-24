부산 시민단체 기자회견 열어 “이기대 고층아파트, 조망 훼손 등 문제”

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산 이기대 아파트 건립안에 대한 부산시 주택사업공동위원회의 심의가 오는 25일로 다가온 가운데 지역 시민단체들이 이 안건에 대한 부결을 촉구했다.

부산 지역 10개 시민단체가 참여하고 있는 부산시민운동단체연대는 24일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “이기대 난개발을 막아내고 부산의 도시계획이 공공성과 지속가능성 위에 서도록 부산시 주택사업공동위원회는 이기대 아파트 심의를 부결해야 한다”고 밝혔다.

이들은 “사업자가 기존 3개 동 계획을 2개 동으로 축소하고, 세대수도 308세대로 줄였다고는 하지만 천혜의 자연경관을 자랑하는 이기대 입구에 대규모 고층아파트를 세우겠다는 계획은 변하지 않았다”며 “두 동 모두 28층 규모의 장벽 건축물이 바다와 이기대를 가로막으며 조망을 크게 훼손하게 될 것”이라고 말했다.

또 “각 동의 규모와 가구 수를 늘려 전체 용적률은 이전 사업계획과 거의 동일하게 유지해 실제로는 주거 밀도를 높이고 수익성은 그대로 가져가도록 했다”면서 “‘지구단위계획구역 지정 의제제도’를 악용해 용적률을 200%에서 250%로 끌어올려 ‘공공기여’의 본질을 왜곡하고 있다”고 강조했다.

이들은 그러면서 “사업자는 부산항만공사 소유 도로와 교량을 매입해 도로 폭을 10m에서 20m로 확장하고 아파트 뒤편 녹지를 조성해 지자체에 기부하는 것을 공공기여라고 주장하고 있다”며 “이는 사실상 아파트 입주민의 편의와 주거환경을 위한 시설에 불과한 만큼 기반시설로 규정하고 용적률 인센티브를 부여하는 것은 민간사업자의 이익을 보장하는 편의성 행정”이라고 비판했다.

이들은 “부산시가 이미 이기대 일대를 ‘예술공원’으로 지정해 국제적 수준의 예술시설 유치를 추진하고 있고 시 경관계획에서도 중요한 해안 경관자원으로 지정돼 있다”고 지적하고 “아파트 건축은 이기대와 용호만 해양경관의 스카이라인을 단절시키고 부산시가 지향하는 ‘수변관리 기본계획’ 방향과도 정면으로 배치될 것”이라고 주장했다.

한편 지난해 이기대 아파트 건립안은 주택공동위원회 심의를 조건부로 통과했지만 지역사회에서 난개발 논란이 불거져 사업자가 개발안을 자진 철회했다가 1년 만에 다시 심의를 신청했다. 부산시는 25일 오전 10시 주택건설사업 공동위원회를 열 예정이다.