고령층 맞춤 디지털 금융교육

카카오페이는 지난 22일 카카오판교아지트에서 ‘사각사각 페이스쿨’ 시니어클래스를 이끄는 강사인 ‘페이티처’ 발대식을 진행했다고 24일 밝혔다.

사각사각 페이스쿨 시니어클래스는 2023년부터 카카오페이가 카카오임팩트, 시니어금융교육협의회와 함께 디지털 금융에 어려움을 겪는 고령층을 지원해 온 금융 교육 프로그램이다. 올해부터는 서울과 경기를 넘어 대구·부산·광주·전주·대전·춘천·제주까지 전국 50개 복지관으로 지역을 확대한다. 이날 발대식에는 선발된 페이티처와 함께 카카오페이 신원근 대표, 이윤근 ESG협의체장, 육심나 카카오임팩트 사무총장, 김광일 금융위원회 금융소비자정책과장, 오영환 시니어금융교육협의회 사무총장 등 주요 관계자들이 참석했다.

카카오페이는 같은 시니어 세대가 강사로 나서는 페이티처’프로그램을 통해 고령층 맞춤형 디지털 금융 교육을 지원하고 있다. 올해부터는 전문 역량을 갖춘 시니어에게 지속가능한 사회참여형 일자리를 제공하고자 페이티처 제도를 개편했다.

이윤근 협의체장은 “풍부한 경험과 전문성을 갖춘 페이티처와 전국의 어르신들께 디지털 금융의 편리함을 전달할 수 있게 되어 뜻깊다”라고 말했다. 정호원 기자