양수발전소 건설 대비 하류부 치수 안전 강화 및 기반 시설 확충

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 2026년부터 2028년까지 소천면 두음리 일원 덕신천 7.4km 구간 정비사업에 총 150억 원을 투입한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 오는 2029년 착공 예정인 봉화 양수발전소 건설에 대응해 하류부 지역 치수 안전성을 확보하고, 발전소 이주단지 진입도로 확포장 계획을 지원하기 위해 추진된다.

정비 대상인 덕신천은 발전소 이주단지 진입도로와 접해 있어 댐 공사 시 예상되는 유량 변화와 집중호우에 대비한 하천 정비가 시급한 상황이다.

봉화군은 이번 사업을 통해 수해 위험을 사전에 방지하고 주민 통행 안전 확보를 위한 기반 시설 확충에도 나설 계획이다.

봉화 양수발전소는 총 1조7000억 원 규모 민자사업으로, 소천면 두음리와 남회룡리 일원에 500MW급(250MW×2기)으로 건설될 예정이다. 완공 시 연간 약 93만8천MWh의 전력을 생산하게 된다.

박시홍 부군수는 “하천 정비는 단순 인프라 정비를 넘어 지역의 에너지 인프라 개발과 연계한 핵심 기반 사업”이라며 “치수 안전과 주민 편의를 동시에 확보할 수 있도록 경북도 및 관계기관과 협력해 차질 없이 추진하겠다”라고 말했다.