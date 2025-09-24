- 교통·교육·편의시설 집결한 핵심 입지 단지에 수요 집중

- 힐스테이트 브랜드, 대전 최중심 누리는 프리미엄 라이프 기대

최근 부동산 시장에서 핵심 입지에 위치한 분양 단지들이 큰 주목을 받고 있다. 단순히 주거 공간의 품질이나 브랜드만으로는 수요자의 선택을 받기 어려운 상황에서 교통과 교육, 편의시설이 모두 인접한 중심 입지 단지가 ‘흥행 보증수표’ 역할을 하고 있다. 이러한 입지는 흔히 ‘센터 프리미엄’이라 불리며, 실수요자는 물론 투자자에게도 높은 가치를 인정받고 있다.

센터 프리미엄은 단순히 도심 한복판에 위치했다는 의미를 넘어선다. 지하철과 광역버스 노선, 주요 도로망을 통해 출퇴근이 수월하고, 명문 학군이나 학원가 등 교육환경이 가까워 자녀 교육에도 유리하다. 백화점, 대형마트, 쇼핑몰, 병원, 공원 등 생활편의시설이 도보권에 집결해 여가와 소비 활동이 편리하고, 브랜드 단지나 특화 설계가 더해지면 그 가치는 더욱 높아진다. 이러한 복합적 요소가 맞물리며 입지의 희소성이 강화되고, 자연스럽게 시세 상승으로 이어지는 것이다.

대표적인 예는 광교신도시에 위치한 주거형 오피스텔 ‘포레나광교’다. 이곳은 신분당선 광교중앙역을 도보로 이용할 수 있는 데다가 갤러리아 백화점(광교점), 롯데몰(광교점), 원천호수가 가까워 광교신도시의 센터 입지를 갖춘 단지로 손꼽힌다. 이 단지의 2017년 분양 당시 전용면적 84㎡의 분양가는 평균 6억원대였으나 지난 7월에는 34층이 12억5,000만원에 거래돼 약 6억원가량의 프리미엄이 형성됐다.

최근 대전광역시 서구 탄방동 일원에서 공급에 나선 ‘힐스테이트 둔산’이 수요자들로부터 주목을 받고 있는 이유도 마찬가지다. 단지는 지하 7층~지상 최고 37층 4개동, 전용면적 84㎡의 주거형 오피스텔 600실로 공급되며 대전 둔산 최중심에서 누리는 프리미엄 라이프를 제공한다. 타입별 가구수는 △84㎡A 66실 △84㎡B 66실 △84㎡C 66실 △84㎡D 66실 △84㎡E1 18실 △84㎡E1-T 16실 △84㎡E2 16실 △84㎡E2-T 16실 △84㎡F 134실 △84㎡G 136실이다.

단지는 대전광역시청을 비롯해 대전광역시서구청, 대전경찰청, 대전광역시교육청, 대전가정법원, 대전지방검찰청, 대전지방법원, 서대전세무서 등이 밀집해 있는 행정타운과 인접하고 있어 그야말로 대전의 최중심이라고 불릴 만하다.

단지 인근으로 롯데백화점 대전점, 갤러리아백화점 타임월드점, 이마트 둔산점, 메가박스와 CGV, 을지대학병원, 탄탄병원, 대전자생한방병원 등 생활편의 시설이 가깝다. 주변에 보라매공원, 샘머리공원 등 녹지도 풍부하다.

대중교통 이용 편의성이 뛰어난 것 역시 장점으로 꼽힌다. ‘힐스테이트 둔산’은 대전 도시철도 1호선 탄방역과 시청역에 인접한 더블역세권 단지로 계룡로, 한밭대로 등을 이용해 경부고속도로 진입이 수월하고 차량을 이용한 시외 이동이 편리하다.

게다가 현대건설의 ‘힐스테이트’ 브랜드는 국내 주거 브랜드 가운데 독보적인 위상을 지니고 있다. 2023~2025년 프리미엄 브랜드지수 공동주택 부문에서 1위를 차지했으며, 브랜드스탁이 선정한 브랜드스타에서 4년 연속 1위를 기록했다. 또한 한국기업평판연구소가 조사하는 브랜드 평판 조사에서는 2019년 4월부터 2025년 9월까지 무려 78개월 연속 공동주택 부문 1위를 기록하며 대한민국을 대표하는 주거 브랜드로 자리매김했다.

단지 주변으로는 탄방초, 둔산초, 문정초를 비롯해 탄방중, 충남고, 둔산여고 등 명문 초·중·고가 밀집해 있으며, 대전의 대치동이라 불리는 ‘대전 사교육 1번지’ 둔산·탄방동 학원가도 인접한다. 더불어 원어민 영어 어학원이 2층 근린생활시설에 입점할 예정이어서 입주민과 주변 배후수요층을 위한 프리미엄 영어 교육 프로그램을 이용할 수 있다.

분양 관계자는 “힐스테이트 둔산은 대전을 대표하는 최고의 교육환경과 최상의 인프라를 모두 누릴 수 있는 단지”라며 “주택 노후도가 높은 둔산 권역에 들어서는 신규 브랜드 주거시설로써 수요자들의 관심이 갈수록 높아지고 있다”고 말했다.

한편 ‘힐스테이트 둔산’ 견본주택은 대전광역시 유성구 봉명동 일원에 마련돼 있다.