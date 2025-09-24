“안정된 학업 환경 속 창의융합 인재로 성장 기대”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립경국대학교(총장 정태주) 지역산업 연계형 대학 특성화학과 혁신지원사업단은 23일 , 생명백신공학동 101호에서 ‘2025학년도 1학기 특성화학과 학생 장학금 수여식’을 개최했다. 이번 장학금은 지난 8월 22일 지급이 완료됐다.

백신생명공학과는 2022년 경상북도와 안동시의 특성화학과 혁신지원사업에 선정된 이후, 학생들의 학업과 지역연계 프로그램 참여도를 고려해 매년 장학금을 차등 지급하고 있다.

이번 학기에는 1학년 6명, 2학년 21명, 3학년 22명, 4학년 14명 등 총 63명의 학생이 장학금을 받았으며, 지급액은 총 5,620만 원이다. 향후 학기별 추가 지급도 이어질 예정이다.

특성화학과 학생 장학금은 단순한 학업 지원을 넘어, 학생들이 학비 부담을 덜고 지역사회와 연계된 교육·연구 활동에 적극적으로 참여할 수 있도록 동기를 부여하는 데 초점이 맞춰져 있다.

이를 통해 학생들의 학업 지속률과 지역 정주율을 높이고, 지역 백신기업과의 연계 강화에도 이바지할 것으로 기대한다.

사업단은 2022년 3월부터 2026년 12월까지 총 24억 4천만 원 규모로 특성화학과 혁신지원사업을 추진 중이며, AI 융합형 교육과정, 플립드 러닝 기반 현장실습, 스마트 Vaccine Lab 구축 등 교육·연구 환경을 혁신해 지역 정착형 백신 전문인력 양성을 목표로 하고 있다.

임재환 특성화학과 혁신지원사업단장은 “지역 전략 산업인 백신산업 활성화와 고도화, 지역 정착형 인재 양성을 목표로 학생들이 학업에 전념하며 글로벌 백신산업을 이끌 창의융합 인재로 성장할 수 있도록 계속 지원하겠다”고 밝혔다.