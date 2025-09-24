[헤럴드경제=신현주 기자] 백화점 업계가 추석 황금연휴를 겨냥해 가을 정기 세일에 돌입한다.

롯데백화점은 오는 26일부터 다음 달 12일까지 가을 정기 세일을 한다. 이번 세일에는 400여개 브랜드가 참여해 가을·겨울(F/W) 시즌 신상품을 최대 50% 저렴하게 판매한다.

증가하는 아웃도어 브랜드 수요에 맞춰 경량 재킷과 러닝화 등을 30~50% 할인한다. 또 골프와 신발 브랜드 상품을 최대 30% 할인하고 가을·겨울에 어울리는 인테리어 소품과 주방 식기를 최대 50% 할인한다.

롯데백화점의 웨딩 특화 서비스인 ‘웨딩 마일리지’를 두 배로 받을 수 있는 웨딩 페어 행사는 다음 달 7~19일 진행한다.

팝업스토어도 연다. 에비뉴엘 잠실에서는 오는 26일부터 다음 달 12일까지 ‘미우미우 아테네움’ 팝업스토어를 운영하고 본점에서는 오는 30일부터 다음 달 4일까지 ‘루즈 디올’ 팝업스토어를 연다. 강남점에서는 다음 달 13일까지 덴마크 라이프스타일 브랜드 ‘테클라’의 팝업스토어를 선보인다.

신세계백화점도 오는 26일부터 다음 달 12일까지 13개 전체 점포에서 가을 정기 세일을 한다.

패션과 잡화, 스포츠 등 250여개 브랜드가 참여해 신상품을 선보이고 제품을 할인해 판매한다. 할인율은 패션·스포츠 브랜드는 최대 10~30%이고, 라이프스타일 브랜드는 20~40%까지다.

띠어리와 메종키츠네, 준지 등 브랜드는 기존 고객을 대상으로 매장 내 QR코드를 활용한 ‘룰렛’(원판 돌리기) 프로모션을 통해 5·10·15% 할인권을 랜덤 증정한다.

신세계백화점 강남점은 다음 달 1~12일 슈즈 브랜드 ‘어그’의 팝업스토어를 연다.

현대백화점은 오는 26일부터 다음 달 19일까지 정기 세일 행사를 한다. 또 이 기간 전국 점포에서 ‘취향 여행’을 주제로 패션과 리빙, 식음료 분야 등과 관련한 150여개 팝업스토어를 선보인다.

현대백화점 관계자는 “더현대 팝업 페스타는 올해 처음 선보이는 행사로, 점포별 상권과 고객 특성에 맞춘 다양한 테마를 통해 고객이 색다른 체험과 쇼핑을 동시에 즐길 수 있도록 마련했다”고 말했다.