상환액 26.1조원…발행잔액 87조원

[헤럴드경제=정윤희 기자] 올해 상반기 국내 증시 상승세에 주가연계증권(ELS) 등 수요가 일부 회복하면서 파생결합증권 발행잔액이 작년보다 늘어난 것으로 나타났다.

24일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 상반기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황’에 따르면 상반기 말 잔액은 87조2000억원으로 작년 말 대비 5조7000억원 증가했다.

상반기 파생결합증권 발행액은 34조원으로 작년 동기 대비 6조5000억원 늘어났다. 반면, 상환액은 26조1000억원으로 13조3000억원 감소했다.

주가연계증권(ELS) 발행액은 21조7000억원으로 작년 동기 대비 3조5000억원 증가했다. 금감원은 “올해 들어 국내외 주가 상승과 금리 인하에 따라 ELS 투자수요가 일부 회복한 영향”이라고 설명했다.

원금비보장형 비중은 작년 43.3%에서 올해 46.5%로 증가했으나, 이중 공모발행 비중은 작년 86.5% 대비 소폭 줄은 84%를 기록했다. 원금지급형 발행액은 11조6000억원으로, 직전 반기 28조8000억원에 비해 절반 이상 줄었다. 작년 하반기 연말 퇴직연금 편입 차환 수요가 집중돼 기저효과가 있던 영향이다.

주요 기초자산별로는 지수형 ELS 발행액은 11조3000억원으로 작년 같은 기간보다 2조1000억원 증가했다. 비중도 52.2%로 1.7%포인트(p) 늘었다.

종목형 ELS 발행액은 9조2000억원으로 작년 동기보다 1조2000억원 늘었지만, 비중은 1.4%포인트 감소한 42.6%로 집계됐다.

주요 기초자산별 발행액은 코스피200(8조9000억원), S&P500(8조원), 유로스톡스50(7조2000억원), 닛케이225(2조7000억원) 순이었다. 코스피 비중은 작년 상반기 73.9%에서 71.4%로 줄었고, S&P500은 62.5%에서 64.4%로 증가했다. 닛케이225도 16%에서 21.7%로 늘었다.

금감원은 “글로벌 증시 변동성 확대로 해외지수 기초 ELS 수요가 증가하면서, 해외지수 비중이 증가하고 코스피200 비중이 소폭 감소했다”고 분석했다.

상반기 발행된 ELS는 일반공모가 8조4000억원(38.5%), 은행신탁이 6조6000억원(30.5%) 순으로 인수됐다. 작년 홍콩 H지수 사태 이후 은행권 ELS 판매가 중단돼 일반 공모(증권사) 비중이 증가 추세다.

ELS 전체 상환액은 18조원으로 작년 같은 기간보다 14조9000억원 감소했다. H지수 기초 ELS 만기상환이 작년 상반기에 집중된 기저효과 때문이다.

발행잔액은 53조6000억원으로 작년 말 대비 1조9000억원 증가했다.

같은 기간 파생결합증권(DLS) 발행액은 12조3000억원으로 작년 동기 대비 3조원 증가했다. DLS 상환액은 8조1000억원으로 작년보다 1조5000억원 증가했고, 발행 잔액은 33조6000억원으로 3조7000억원 증가했다.

증권사의 파생결합증권 발행 및 운용 손익은 967억원이 증가한 4679억원을 기록했다. 투자 수요 증가로 인해 파생결합증권 발행 규모 자체가 증가한 덕분이다.

금감원은 “글로벌 증시 변동성 확대에 따른 투자자 손실 우려를 감안해 ELS 발행 동향 등에 대한 모니터링을 강화하고 파생결합사채 관련 투자자 위험 고지도 강화할 것”이라고 했다.