[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 다음달 16일부터 11월 6일까지 매주 목요일 오후 7시, 구청 4층 대회의실에서 예비부부 와 미혼남녀 30명을 대상으로 ‘2025 셀프 웨딩 아카데미’를 운영한다고 24일 밝혔다.

이번 아카데미 과정은 총 4회로 구성되며 △ D-day 결혼 일정 관리(10월 16일) △ 웨딩홀·스드메(스튜디오·드레스·메이크업) 선택(10월 23일) △ 신혼여행·혼수 준비(10월 30일) △ 창업 컨설팅 특강(11월 6일)을 다룬다.

특히 1~3회차는 강의에 그치지 않고 전문 웨딩플래너의 현장 상담을 통해 결혼 준비 과정의 어려움과 궁금증을 해결하도록 구성했다.

또 청년의 경제적 자립을 지원하기 위해 올해는 창업 컨설팅 특강을 새로 편성했으며, ㈜Lua 대표가 외식 프랜차이즈 운영 경험을 바탕으로 실무 중심 강의를 진행한다.

참여를 희망하는 예비부부와 미혼남녀는 달서구청 홈페이지에서 신청하면 되며 자세한 문의는 아동가족과 결혼장려팀으로 연락하면 된다.

이태훈 대구 달서구청장은 “전국 유일의 결혼친화도시로서 결혼 준비에 필요한 실질적 지원은 물론 결혼 이후의 안정적 미래 설계까지 뒷받침할 수 있도록 체감형 결혼장려 사업을 지속 확대하겠다”고 말했다.