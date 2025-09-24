백두대간·세종·자생식물원·정원문화원 참여 전통놀이·전시·재즈공연 등 가족 체험행사 풍성

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 추석 황금연휴를 맞아 전국 국립수목원이 시민들에게 무료로 개방된다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)은 “민생 안정을 위해 10월 3일부터 9일까지(추석 당일 제외) 국립백두대간수목원, 국립세종수목원, 국립한국자생식물원, 국립정원문화원 입장료를 면제한다”며 “연휴 기간 다채로운 문화·체험 행사를 마련했다”고 24일 밝혔다.

경북 봉화군 국립백두대간수목원에서는 ‘2025 백두대간 봉자페스티벌’이 10월 2일부터 12일까지 열린다.

개막일에는 나태주 시인, 허태임 작가 등이 참여하는 토크콘서트가 준비돼 있으며, 지역 농·소상공인 프리마켓, 거리공연, 과학관 협업 체험전 등도 진행된다. 축제 기간 주말과 공휴일에는 영주·안동, 대구, 서울에서 왕복 셔틀버스를 무료(사전예약제) 운행한다.

강원 평창군 국립한국자생식물원에서는 자생식물을 주제로 한 세밀화 전시회(10월 3~19일)가 열리고, 방문객들은 직접 마음에 남는 식물을 도자기 컵에 그려보는 체험을 할 수 있다.

세종시에 위치한 국립세종수목원은 ‘전통놀이 한마당’을 마련해 윷놀이·제기차기 등 11종 전통놀이와 장구·징·꽹과리 등 악기 체험을 제공한다.

반려식물 클리닉, 가드닝 프로그램도 운영되며, 10월 4일에는 축제마당에서 재즈 공연이 펼쳐져 가을밤 정취를 더할 예정이다.

지난 9월 문을 연 전남 담양 국립정원문화원은 허브 온실과 한국 자생식물 정원을 개방한다. 방문객은 대나무 화분 만들기, 편백 큐브 체험 프로그램을 통해 숲의 향기를 가까이에서 느낄 수 있다.

심상택 한국수목원정원관리원 이사장은 “추석 연휴에 가족과 함께 자연 속에서 휴식하며 배움과 즐거움을 함께할 수 있는 기회를 마련했다”며 “많은 시민이 숲에서 계절의 아름다움을 만끽하길 바란다”고 말했다.