9월 27일 마포새빛문화숲 잔디광장에서 ‘소원’ 주제 퍼포먼스와 축하 공연 등 하늘길 페스타 사전 행사로 합정역 7번 출구 소원광장 ‘소원우체통’ 이벤트

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 27일 마포새빛문화숲 잔디광장에서 ‘제3회 하늘길 페스타’를 개최한다.

합정 상권의 대표 문화예술축제로 자리매김한 이번 행사는 ‘소원이 이루어지는 길’을 주제로 하늘길만의 독특한 문화와 예술, 음식 등을 한자리에서 즐길 수 있도록 마련됐다.

축제는 오후 3시부터 가을의 감성을 느낄 수 있는 k-pop 공연과 화려하고 볼거리 넘치는 댄스 퍼포먼스로 포문을 연다.

이후 오후 3시 50분 개막식에서는 개막 선언과 함께 ‘소원’을 주제로 한 특별 퍼포먼스 ‘소원볼 굴리기’가 펼쳐져 분위기를 고조시킨다.

이어지는 축하 무대에는 세븐어스와 김홍남 등이 참여해 깊어가는 가을의 축제 열기를 더할 예정이다.

공연뿐만 아니라 다양한 먹거리와 볼거리, 즐길 거리 등 부대 행사도 낮 12시부터 오후 6시까지 풍성하게 준비됐다.

축제 현장에는 참여객의 눈길을 사로잡는 ‘퍼스널컬러 진단’, ‘팝아트’ 등 체험부스를 비롯해 개성 넘치는 미니 화분과 액세서리 등을 판매하는 팝업부스, 샌드위치와 아이스크림 등 하늘길 상권의 인기 메뉴를 맛볼 수 있는 푸드 부스가 운영된다.

또 하늘길 상권과 연계한 ‘스탬프투어’를 추진한다. 매장 이용 후 축제 현장에서 SNS 인증을 하면 기프티콘을 지급하여 하늘길 상권 활성화를 도모할 예정이다.

마포구는 ‘하늘길 페스타’ 사전 행사로 9월 27일까지 합정역 7번 출구 앞 소원 광장에서 구민들의 소원을 모아 담는 ‘소원우체통 참여 이벤트’를 실시한다.

구민들은 직접 소원을 담은 소원엽서를 우체통에 넣고 인증사진을 촬영한 후 개인 SNS에 ‘소원우체통’과 ‘하늘길 페스타’를 해시태그하여 지정된 설문양식으로 업로드하면 응모가 된다.

박강수 마포구청장은 “구민과 하늘길을 찾는 모든 분들의 소망이 이루어지기를 바라는 마음으로 이번 ‘하늘길 페스타’를 마련했다”며 “가을의 정취와 함께 하늘길에서 잊지 못할 추억과 행복을 나누시길 바란다”고 말했다.