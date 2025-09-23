김경일 시장 “민생경제 활성화 위해 최선 다하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시(시장 김경일)가 10월 1일 민생경제 활성화를 위한 맞춤형 조직개편을 시행한다.

시는 ▷민생경제국 및 에너지과 신설 ▷각 부서 간 업무조정 등을 담은 「파주시 행정기구 및 정원 조례 일부개정 조례안」이 지난 10일 파주시의회 본회의에서 의결되었고, 관련 규칙 및 규정의 개정 등 후속조치가 완료되었다고 23일 밝혔다.

이번 개편은 정부 조직개편에 따른 주요 정책 추진과 경기 침체에 보다 체계적으로 대응하는 동시에 「100만 자족도시」의 기반이 될 수 있는 경제자유구역, 평화경제특구 및 분산에너지특구를 적극 추진할 수 있도록 부서 간 기능을 배분하고자 함이다.

우선, 재정경제실이 예산재정실(명칭 변경)과 민생경제국(신설)으로 분리된다. 예산재정실은 매년 증가하는 재정수요 대비 어려운 재정여건를 감안해 효과적인 재정운영 및 관리에 집중하고, 민생경제국의 신설을 통해 「민선8기」 핵심 기조인 민생경제의 활성화에 주력할 예정이다. 다만, 민생경제국장은 업무 추진 상황을 종합적으로 살펴 적임자를 선정하고, 후속 인사에서 충원할 예정이다.

또한 급변하는 에너지산업 변화에 대응하기 위해 에너지과를 신설하고 버스정책과 김해원 버스정책팀장을 에너지과장으로 임명했다. 기존 기업지원과의 일부 기능을 분리해 RE100 등 주요 에너지 정책을 전담하고, 신재생에너지 분야를 포함한 지역 맞춤형 에너지정책을 추진할 방침이다.

이 밖에도 인재양성팀 신설, 산단업무 이관 등으로 조직 운영 효율성을 높였다. 이번 개편으로 파주시 조직은 기존 11국 84과 369팀에서 12국 85과 370팀으로 확대되며, 정원은 1862명으로 변동이 없다.

김경일 시장은 “새정부 정책기조에 발맞추며 민생경제 활성화를 위한 기반을 마련했다”며 “적재적소에 인력을 배치하고 오직 시민만을 바라보고 민생경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.