“서울-울릉 관광 교류 확대…지역 관광에 새 활력”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 23일, 서울 중구 서울관광재단 7층 대회의실에는 울릉군과 서울관광재단 관계자들의 발걸음이 분주했다.

경북 울릉군과 서울관광재단이 지역 관광산업의 상생 발전과 국내외 관광객 유치 확대를 위해 손을 맞잡는 자리였다.

남한권 울릉군수와 울릉군 관계자 4명이 참석한 가운데, 길기연 서울관광재단 대표이사를 비롯한 주요 인사들이 함께 모여 업무협약(MOU)에 서명했다.

양 기관은 관광 정보 교류와 네트워크 구축, 국내외 홍보 협력, 관광 인프라 및 마케팅 역량 상호 보완 등 실질적인 협력 방안을 중심으로 앞으로의 협력 의지를 확인했다.

협약식 현장은 화기애애하면서도 진지한 분위기가 감돌았다.

남 군수는 “이번 협약이 울릉군 관광산업에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것”이라며, “서울관광재단과 지속해서 협업해 울릉군을 대한민국 대표 관광지로 만들겠다”고 말했다.

길 대표이사 역시 “지역 관광 활성화는 관광객뿐만 아니라 지역 경제에도 큰 힘이 된다”며 “울릉군과 긴밀히 협력하겠다”고 화답했다.

울릉군은 이번 협약을 계기로 수도권 관광 거점기관과의 연계를 강화하고, 울릉도의 독특한 관광자원을 활용해 국내외 관광객 유치에 박차를 가할 계획이다.

관광업계 관계자들은 “서울과 울릉 간 상호 협력이 지역 관광 활성화의 모범 사례가 될 것”이라며 기대감을 나타냈다.