[헤럴드경제=민성기 기자] 한국 양궁 국가대표 임시현(한국체대)이 ‘이기야’ 표현으로 불거진 ‘일베 용어 사용’ 논란과 관련해 입장을 밝혔다.

임시현은 23일 개인 사회관계망서비스(SNS)에 광주 양궁세계선수권대회 개인전 동메달 사진과 함께 “어떤 메달보다 값졌던 내 동메달. 조용히 모든 악플을 무시하면서 세계선수권을 준비하기 정말 어려웠다”면서 “대회 전 과거에 했던 말실수가 구설에 오르면서 이런저런 말이 많았다. 먼저 경솔했던 행동에 대해 실망하고 마음 아파하셨을 팬 여러분께 진심으로 죄송하다는 말 드리고 싶다”고 사과했다.

임시현은 지난 5월 자신의 SNS에 새로운 활 케이스 사진과 함께 “블랙핑크 이기야”라는 글을 남겼다.

‘이기야’는 극우 성향 온라인 커뮤니티 일간베스트(일베)에서 주로 쓰이는 단어다.

경상도 출신인 고(故) 노무현 전 대통령이 2006년 민주평화통일자문회의 연설에서 경상도 방언으로 “대한민국 군대 지금까지 뭐했노, 이기야”라고 사용한 것을 두고 일베 회원들이 타인을 비하하거나 희화화 할 때 쓰인다.

이에 임시현이 극우 성향인 일베 회원이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

임시현은 “논란이 불거진 직후 바로 해명하고 싶었지만, 대한양궁협회와 상의 후 신중하게 대응하기로 했다”며 “문제가 된 게시물은 악의 없이 올린 것”이라고 해명했다.

그러면서 “제가 일베요? ‘이기야’가 일베 용어라고요? 언제부터 국어사전에 등록돼 있는 사투리가 일베 용어가 되었나요? 이번에 처음 알았다”며 “일베가 아니었기에 일베 용어인지 몰랐다. 그저 경상도 사투리를 따라 했을 뿐이고, 새로 받은 활 케이스가 마음에 들어 덧붙인 말이었다. 의도한 바가 전혀 없었다”고 거듭 강조했다.

이어 “이번 일을 계기로 앞으로 더 조심하고 신중하게 행동하겠다. 국위 선양을 위해 책임감을 갖고 앞으로도 노력하겠다”고 덧붙였다.

임시현은 2023년 항저우 아시안게임 3관왕, 2024 파리 올림픽 3관왕에 오른 한국 양궁의 대표 스타다. 2024년에는 대한민국체육상을 받기도 했다.