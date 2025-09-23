[헤럴드경제=장연주 기자] 인공지능(AI)이 뽑아준 번호로 무려 2억원에 가까운 복권에 당첨된 한 여성이 상금을 한푼도 쓰지 않고 전액 기부하겠다고 밝혀 재차 화제가 되고 있다.

최근 뉴욕포스트에 따르면, 미국 버지니아주 미드로시안에 거주하는 캐리 에드워즈는 올 9월8일 열린 버지니아 파워볼 복권 추첨에서 앞 번호 5개 중 4개와 파워볼 번호를 맞췄다.

그는 이 당첨으로 5만 달러(약 6700만원)를 받게 됐지만, 1달러를 추가로 지불해 선택한 ‘파워 플레이(Power Play)’ 옵션이 적용되면서 상금은 15만 달러(약 1억9000만원)로 3배로 불어났다.

에드워즈는 이번에 특별한 방법을 썼다고 설명했다. 바로 스마트폰에 설치된 챗GPT 앱에 당첨 번호를 부탁한 것이다.

그는 기자회견에서 “챗GPT에게 ‘나랑 얘기 좀 해줘… 번호 있니?’라고 물어봤다”며 당시 상황을 회고했다.

그리고 이틀 뒤, 회의중이던 에드워즈는 휴대전화에 “복권 당첨금을 수령하세요”라는 알림을 받고 깜짝 놀랐다.

처음에는 믿기 어려웠지만, 확인 결과 실제 당첨된 것이었다.

에드워즈는 “예상치 못한 축복이 제게 주어지는 순간, 무엇을 해야 할지 바로 알았다. 모든 걸 기부해야 한다는 걸”이라며 “나는 이미 충분히 축복 받았고, 다른 사람들도 자신이 받은 축복을 나눌 수 있다는 걸 보여주고 싶다”고 소감을 밝혔다.

그는 기부 약속대로 15만 달러 전액을 자신에게 의미 있는 3곳의 단체에 나누어 기부하기로 했다.

우선, 지난해 남편을 앗아간 전두측두엽변성 연구를 지원하는 전두측두엽변성협회다.

두번째는 리치먼드에 있는 ‘샬롬 팜스’로, 지역사회 중심의 식량 불평등 해소와 푸드 저스티스를 실천하는 단체다.

마지막으로 아버지가 평생 후원해온 해군·해병대 구호협회에 기부할 방침이다. 이는 전투기 조종사였던 아버지의 뜻을 이어가기 위해서다.

에드워즈는 “예상치 못한 횡재이지만, 정말 필요한 사람들에게 큰 도움이 될 것”이라며 “이 모든 과정이 저에게 또 다른 축복”이라며 기뻐했다.