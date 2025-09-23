개인 역량 ‘T자형’→‘ㅠ자형’ 확장 지원

DA인포메이션의 사무실 내부 근무환경.
동아쏘시오그룹 IT 계열사 DA인포메이션이 ‘PPP’ 조직문화로 성과를 높이고 있어 눈길을 끈다.

이는 ‘Pride(자부심)’, ‘Professionalism(전문성)’, ‘Partnership(파트너십)’을 핵심 가치로 한다. 임직원과 조직 모두가 함께 성장하는 긍정적 변화를 이끌어내고 있다는 평가다.

Pride는 임직원과 그 가족들이 회사의 일원임을 자랑스럽게 여기도록 하는 문화. 이를 통해 소속감과 자부심을 높이며 조직의 결속력을 강화하고 있다.

Professionalism은 정보기술을 활용해 반복업무를 줄이고 개인의 역량을 ‘T자형’에서 ‘ㅠ자형’으로 확장할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 직원 개개인의 전문성과 성장 가능성을 극대화할 수 있다고 회사 측은 전했다.

Partnership은 협력사와 그룹 내 타 계열사와의 협업. 더 큰 시너지와 가치를 창출하려는 차원이다. 이는 협력을 통해 혁신적 성과를 도출하는데 도움을 준다.

DA인포메이션은 온·오프라인 소통에 주력하며 PPP 확산에 힘쓰고 있다. 온라인에서는 전 직원이 참여하는 Teams 채널을 통해 일상 속 크고 작은 소식을 공유한다. ‘칭찬스티커’ 기능을 활용해 서로를 격려하고 인정하는 문화를 조성하고 있다. 따뜻한 칭찬이 오가면서 긍정적 조직 분위기가 형성되고 있다고 한다.

오프라인에서는 부서와 직급을 넘나드는 FIT(Fun, Innovation, Together) 팀을 통해 요리·미술·등산·방탈출 등 관심사 기반의 동아리별 워크숍과 동호회 활동을 운영하며 교차기능적 협력망을 활성화하고 있다. 또한 역할작업(Role-Craft) 워크숍을 통해선 직급별 역할을 재정의해 명확한 업무분담과 성장방향을 제시한다.

DA인포메이션 관계자는 “PPP를 기반으로 한 조직문화 혁신은 직원들의 자부심과 전문성을 높인다. 나아가 협력과 소통을 통해 더 큰 성과를 만들어내고 있다”고 전했다.


