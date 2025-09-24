-‘천안의 대치동 신불당’에서 ‘탕정 2지구’~삼성디스플레이까지 한번에 연결

-최대 수혜 단지 ‘아산탕정자이 센트럴시티’ 관심…고객 문의 이어져

지난해 발표된 아산시 고시(제2024-313호)에 따르면 천안과 아산을 잇는 새로운 교통 ‘황금라인’으로 불리는 불당연결도로(과선교)가 내년 6월 준공을 목표로 순조롭게 추진되면서 지역 부동산 시장에도 기대감이 불고 있다. 이 도로는 ‘천안의 강남’, ‘천안의 대치동’으로 불리는 신불당과 대규모 신도시로 조성되는 아산탕정2 도시개발사업 일대, 삼성디스플레이시티를 연결한다는 상징성을 갖춘다. 특히, 이로 인한 최대 수혜 단지로 불당지구 서측에 자리한 ‘아산탕정자이 센트럴시티’가 꼽히고 있어 미래가치를 선점하기 위한 수요자들의 문의가 이어지고 있다.

◆ ‘가치 상승의 통로’… 신불당 접근성이 주거 지형도 바꾼다’

이번 불당연결도로는 철도 선로 위를 가로지르는 다리인 ‘과선교(跨線橋)’다. 그동안 철도로 인해 물리적으로 단절됐던 불당지구를 직접 연결해 사실상 하나의 거대 생활권으로 통합하는 효과를 낳는다. 기존에 우회 도로를 이용해 소요되던 이동 시간을 단축시켜, 출퇴근은 물론 쇼핑, 문화, 교육 등 생활 전반의 편의가 증대되는 효과를 가져올 전망이다.

이로써 불당지구 서부권에 위치한 아산 탕정면에서도 편의시설이 몰려 있는 불당지구의 완성된 인프라를 고스란히 누릴 수 있게 된다. 불당지구는 명문 학원가, 병원, 갤러리아백화점 등 편의시설이 밀집한 중부권 대표 부촌이다. 맛집과 카페 등도 몰려 있다. 아파트 종합 정보 플랫폼 호갱노노에 따르면 불당동에는 2,000개가 넘는 업종이 밀집한 것으로 조사됐다.

집값도 리딩 중이다. 국토교통부 실거래가에 따르면 ‘천안불당 지웰더샵’ 전용 84㎡는 지난 5월 8억 5,000만원에 거래됐고, 2021년 7월에는 9억 8,000만원까지 치솟은 바 있다. 전용 112㎡는 최고 15억 5,000만원에 거래되기도 했다.

지역 부동산 관계자는 “불당지구와의 접근성이 곧 아파트 가격을 결정하는 공식이 된 시장에서, 이번 연결도로는 최상급지 경계가 아산 탕정까지 확장되는 신호탄이 될 것”이라고 말했다.

이에 따라 이번 불당연결도로 조성으로 인한 직접 수혜를 누릴 수 있는 단지에 관심이 집중되고 있다. 바로 GS건설이 아산탕정지구 도시개발구역 A2블록에 공급하는 ‘아산탕정자이 센트럴시티(전용면적 59·84·125㎡ 총 1,238가구)’다. 불당연결도로의 시작점 인근에 위치해 도로 개통의 효과를 가장 직접적으로 누리는 단지로 평가받는다.

불당의 완벽한 생활 인프라를 누리고 싶지만, 점차 노후화되는 기존 아파트 대신 최신 상품성을 갖춘 새 아파트를 원하는 수요자들의 ‘갈아타기’ 니즈가 이곳으로 집중되는 모양새다. 이를 증명하듯, 앞서 공급된 A1블록 ‘아산탕정자이 퍼스트시티’는 최고 137.7대 1, ‘아산탕정자이 센트럴시티’는 최고 107대 1의 높은 청약 경쟁률을 각각 기록하며 시장의 뜨거운 관심을 입증했다. 향후 A3블록 공급까지 마무리되면 총 3개 블록 3,673가구에 달하는 자이 브랜드 타운이 완성된다.

또한 아산탕정자이 센트럴시티는 아산, 천안에 위치한 산업단지 곳곳으로 이동할 수 있는 직주근접형 입지 역시 시선을 끈다. 삼성디스플레이를 비롯해 탕정·천안 제2·3·4일반산업단지 등도 쉽게 오갈 수 있다.

아산 A공인중개사무소 관계자는 “아산, 천안 부동산 시장은 이제 철저히 불당 생활권을 축으로 움직인다고 봐도 무방한데, 연결도로로 인해 접근성이 개선되는 것은 대형 호재”라며 “불당동의 노후화와 높은 시세에 부담을 느끼면서도 빼어난 인프라는 포기하고 싶지 않은 젊은 수요자들이 합리적인 대안으로 꼽히는 아산탕정자이 센트럴시티에 대한 문의가 꾸준하다”고 전했다.