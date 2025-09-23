‘모낭 오가노이드’로 백발현상 규명…“세계적 기술력 입증”

화장품 ODM(연구개발·생산) 기업 코스맥스가 화장품올림픽에서 국내 처음 본상을 수상, 기술경쟁력을 인정받았다.

23일 이 회사에 따르면, 지난 15∼18일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 세계화장품학회(IFSCC)에서 국내 업계 최초로 IFSCC ‘기초연구 어워드’를 수상했다.

수상자인 경서연 코스맥스 R&I센터 책임연구원은 세계 최초로 모낭 오가노이드(인체모사체)를 활용해 스트레스에 의한 백발(새치) 형성 기전을 구현한 연구결과를 공개했다. 이는 맞춤형 항노화제품 개발의 기초가 될 수 있다.

코스맥스는 학회에서 국내 화장품 기업 중 가장 많은 발표를 했다. 총 5건의 구두발표(공동 발표 1건 포함)와 9건의 포스터발표를 했다. 피부전달체, 선케어, 마이크로바이옴, 향료, 헤어케어 등 폭넓은 연구 분야에서 발표해 기술력을 알렸다.

먼저 근적외선(IRA) 노출이 인체 피부세포 손상에 미치는 영향에 대해 발표했다. 이상기후에 따른 피부 영향을 앞서 분석한 결과로, 차세대 선케어제품의 연구방향을 제시한 것이다. 또 피부 마이크로바이옴 분야 연구도 2건을 발표했는데, 화학적 계면활성제를 사용하지 않는 미생물 유화시스템은 큰 관심을 모았다. 이는 피부 유래 마이크로바이옴을 이용해 계면활성제 없이도 유성·수성 원료를 혼합할 수 있는 화장품 제조기술이다.

이밖에 마이크로바이옴 AI 플랫폼 기업 헬로바이옴(HelloBiome)과 공동 연구결과도 제시했다. 이는 헬로바이옴의 AI 플랫폼기술과 코스맥스의 제형기술력에 마이크로바이옴 원료기술을 적용해 피부형에 따라 배합하는 맞춤형 피부 마이크로바이옴 화장품이다.

올해로 35회를 맞이한 IFSCC는 전 세계의 화장품 분야 연구자와 전문가들이 모여 최신 연구결과 및 기술을 공유하는 학술대회다. 연구자들 사이에선 ‘화장품 올림픽’으로 불린다. 코스맥스는 2014년 처음 참가해 총 73건의 연구결과를 공개했다.

코스맥스를 비롯한 다수의 한국 기업들이 참가해왔지만 그동안 수상 실적은 없었다. IFSCC에선 구두발표자를 대상으로 본상격인 ‘기초연구 어워드’와 ‘응용연구 어워드’ 2개 부문을 비롯해 포스터 발표자 대상 ‘요한 바이허스 포스터어워드(Johann Weichers Poster Award)’까지 총 3개 부문에서 시상한다.

이병주 코스맥스비티아이 대표는 “이번 IFSCC에서 세계 최고 수준의 기술경쟁력을 입증하고, K-뷰티의 정수를 이루는 기술력을 선보였다”며 “원료개발부터 초개인화 흐름에 맞춘 맞춤형 화장품 기술까지 다방면에서 혁신을 이어갈 것”이라 했다.