“장외 나선 張지도부, 출구전략 고민할 것” 공석 지명직 최고위원에 ‘중수청’ 배치 강조

[헤럴드경제=김진 기자] 배현진 국민의힘 서울시당위원장이 여권에서 고개든 ‘김민석 서울시장 선거 차출론’에 대해 23일 “지금 정권이 갓 출범했는데, 국무총리를 차출하겠다는 얘기가 나온다는 걸 보면 서울시장 선거만 두고 봐도 (여당이) 녹록지 않다는 방증”이라고 말했다.

최근 국민의힘 서울시당위원장으로 선출된 배 의원은 이날 오전 YTN라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에서 여권에서 서울시장 주자로 언급되는 인물 중 김민석 국무총리에 대해 이같이 말했다.

배 의원은 “이전의 ‘박원순 서울시’의 환경에 비해서 주민들의 주거 환경이나, 낙후된 도시 환경을 정비·개선하는 측면이나, 디테일한 주민들의 삶, 보육 등 이런 부분을 다루는 정책에서 월등하게 ‘오세훈 서울시’가 앞섰다고 생각하고 시민들도 만족하신다고 판단한다”며 “더불어민주당에서도 이 부분이 굉장히 녹록지 않다고 판단하는 것으로 듣고 있다”고 말했다. 그러면서 “이제껏 해 온 대로 일 잘하는 유능함과 효능감 있는 정책 비전으로 승부하겠다”고 했다.

배 의원은 최근 장외 투쟁 행보에 나선 지도부를 향해선 “장외 집회로만 내년 지방선거를 성공적으로 치를 수 있을지는 저도 좀 우려가 있다”고 했다.

배 의원은 “저희가 다소 탄핵 국면 이후 침체됐기 때문에 지지자들끼리 결집하고, 서로 응원하는 건 높게 판단한다”면서도 “새로 출범한 장동혁 지도부가 장외 집회로만 갈 수 없다고 시기적으로도 판단하고 있다”고 했다.

그는 “국정감사와 연말 예산 시즌을 두고 있기 때문에 장외 집회를 지속하기는 물리적으로 녹록지 않은 상황”이라며 “원내로 출구전략을 지도부도 고민하고 있을 것”이라고 했다. 이어 “저도 서울시당위원장으로서 당협위원장들의 말씀을 들어보면 (집회를) 계속 해 나가면 당원들의 피로도가 쌓일 것이란 밑바닥의 우려가 있다”며 “투쟁과 혁신, 이 모습은 저희끼리만 아니라 국민과 함께 가야 의미와 소구력이 있다”고 했다.

배 의원은 현재 공석인 지도부 내 지명직 최고위원 자리에 일명 ‘중수청’(중도·수도권·청년)을 상징하는 인사가 필요하다는 점도 언급했다. 배 의원은 “(장동혁 대표) 본인의 가장 큰 과제, 숙제도 어떻게 하면 내년 지방선거에서 국민의힘을 승리로 이끌까이기 때문”이라며 “지금 약하다고 생각하는 중도 민심에 다가갈 수 있는 분(이 필요하다)”이라고 말했다.