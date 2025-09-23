[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 최근 약선푸드테크비즈니스학과가 호텔 인터불고 대구에서 ‘제2회 약선푸드테크비즈니스학과 성과공유회’를 성공적으로 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 성과공유회는 학과가 지난 1년간 이룬 교육, 연구, 산학협력 및 지역사회 연계 활동의 결실을 공유하고, K-푸드 산업을 선도할 미래 비전을 제시하기 위해 마련됐다.

행사에는 이채식 교학부총장, 김문섭 특임부총장을 비롯해 대구시 이재숙 시의원, 소상공인시장진흥공단 전상진 안동센터장, 대구식품협회 김성열 회장 등 학계, 지자체, 산업계의 주요 인사 80여 명이 참석했다.

이채식 교학부총장은 축사를 통해 “약선푸드테크비즈니스학과는 우리 대학의 근간인 한의학을 기반으로 푸드 비즈니스를 융합한, 평생교육과 지속가능교육이라는 대학의 방향성을 가장 잘 보여주는 학과”라고 말했다.

이번 성과공유회에서는 농림축산식품부 장관상 등 주요 대회 수상 실적, 지자체 및 정부 기관 연계 R&D 프로젝트 성과, 재학생 주도 협동조합 설립을 통한 글로벌 판로 개척 사례 등 지역과 상생하며 세계로 나아가는 학과의 구체적인 성과들이 소개돼 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

약선푸드테크비즈니스학과 박해진 학과장은 “이번 행사는 우리 학과가 지역 푸드 산업 생태계의 중심축으로서 교육, 연구, 산업을 잇는 핵심 플랫폼으로 기능하고 있음을 확인하는 자리였다”며 “앞으로도 현장 중심의 실무 교육과 끊임없는 혁신을 통해 K-푸드를 대표하는 글로벌 인재를 양성하고 지역 경제 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편 대구한의대 약선푸드테크비즈니스학과는 성인학습자 친화적인 교육 시스템과 약선, 푸드테크, 비즈니스를 융합한 독창적인 커리큘럼을 바탕으로 K-약선푸드 산업을 선도할 창의융합인재를 양성하고 있다.