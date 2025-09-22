데뷔 9개월 만에 세 번째 컴백 미니앨범 ‘마이 퍼스트 플립’ 발매

[헤럴드경제=고승희 기자] 패기로 뭉치고, 기백으로 밀어붙인다. JYP엔터테인먼트의 신인 보이그룹 킥플립(KickFlip). 데뷔 9개월 만에 벌써 세 번째 컴백이다. 대신 이번엔 6인조다 멤버 아마루가 심리적 불안 증세로 치료에 전념하기로 결정하면서다.

킥플립은 22일 오전 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 세 번째 미니앨범 쇼케이스에서 “이번 앨범의 키워드는 공감과 위로”라며 “누구나 겪을 법한 첫사랑 이야기로 공감을 나누고 싶다”고 말했다.

이날 발매된 새 앨범 ‘마이 퍼스트 플립’(My First Flip)은 삐끗하는 순간을 겪지만 그럼에도 유쾌한 첫사랑을 표현했다. 앨범에는 타이틀곡 ‘처음 불러보는 노래’를 포함해 수록곡 ‘반창고’, ‘특이점’ 등 7곡이 실렸다.

타이틀곡은 힘 있는 신시사이저 음향과 기타 연주가 돋보이는 팝 펑크 기반 업템포 댄스곡이다. 노래는 첫사랑을 고백한다.

타이틀곡 작사에 참여한 동현은 “팬들을 생각하니 가사가 빨리 나왔다”며 “제가 학생이어서 그런지 하굣길 노을 지는 하늘 아래서 고백하는 장면이 풋풋하다고 생각해 그런 상황을 가사에도 넣었다”고 말했다.

타이틀곡 뮤직비디오에선 멤버들이 케이주의 고백을 도와주는 이야기를 담았다. 계훈은 “케이주와 민제가 같은 사람을 좋아하는데, 케이주가 먼저 고백을 해서 나머지 멤버들이 고백을 도와주는 이야기”라며 “민제는 마냥 기쁜 마음으로 친구를 돕지 못하는 모습을 연기했다”고 설명했다. 케이주는 “타이틀곡을 듣고 청춘만화 주인공이 된 기분이었다”며 “뮤직비디오 주제도 첫사랑이라 청춘만화에서 (주인공이) 어떻게 부끄러움을 이겨내고 고백하는지 열심히 봤다”고 했다.

이번 앨범은 멤버들이 전곡 작사와 작곡에 참여했다. ‘반창고’ 작곡에 참여한 민제는 “좋은 작곡가분들 덕에 음악 세계에 한발짝 더 다가간 느낌”이라며 “만족도는 10점 만점에 10점”이라고 했다.

이제 처음 출발한 킥플립은 미국 대형 음악축제인 ‘롤라팔루자 시카고’와 일본 대표 음악축제 ‘서머소닉’에 출연하는 등 무대 경험을 쌓고 있다. 계훈은 “우리의 장점은 라이브 실력”이라며 “무대를 통해 관객과 호흡하는 즐거움을 보여주고 싶다”고 했다. 민제는 “우리 장점은 자유롭고 기존의 것에 얽매이지 않는 새로움”이라며 “매번 새로운 모습으로 자유로운 개성을 보여주고 있다”고 말했다.

JYP의 수장인 박진영 프로듀서는 킥플립에게 “자신의 장점을 알고 그 부분을 발전시키라”는 조언으로 힘을 줬다. 멤버들은 “현장에서 들은 조언이 큰 힘이 됐다”며 “더 성장한 모습으로 보답하겠다”고 했다.