[헤럴드경제=채상우 기자] 사상 최악의 가뭄으로 강릉시에 선포됐던 재난 사태가 해제됐다.

강릉시는 22일 오후 안전 안내 문자를 통해 “이날 오후 6시를 기해 강릉시 가뭄 관련 재난사태가 해제됐음을 알려드린다. 지속적으로 물 절약에 적극 동참해 주시기 바란다”고 전했다. 이로써 지난 달 30일 재난사태가 발령된 후 23일 만에 재난사태에서 해제됐다

앞서 시는 이날 오전 보도자료를 통해 “최근 많은 강우와 함께 시민들의 적극적인 물 절약 동참이 이어지면서 주취수원인 오봉저수지의 저수율이 상승했다”며 “재난사태 해제를 위해 강원도 및 관계부처와 협의를 시작했다”고 밝혔다.

농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 오후 5시 기준 강릉지역 87%의 생활용수를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 60.2%(평년 72.4%)를 기록해 전날 52.8% 보다 7.4p나 상승했다.

앞서 지난 12일 역대 최저치인 11.6%까지 떨어지면서 10%대 붕괴 위기까지 직면했지만, 이후 단비가 잇따르면서 이날 오후 60%를 돌파했다. 저수율 60%를 회복한 것은 지난 6월 3일 이후 3개월여 만으로 평년의 80% 이상 수준까지 올라왔다.