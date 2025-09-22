[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시(시장 신상진)는 22일 시청 2층 모란관에서 ‘전국체육대회 출전 선수단 59명에 대한 출정식’을 개최했다.

이날 출정식은 부산 전역에서 열리는 ‘제106회 전국체육대회(10.17~23)와 제45회 전국장애인체육대회(10.31~11.5)’에 경기도 대표로 출전하는 성남시청 직장운동부 소속 선수단의 ‘금빛 사냥’을 위한 각오를 다지기 위해 열렸다.

행사는 신상진 성남시장과 9개 종목의 출전 선수단 등이 참석한 가운데 선수 대표 선서, 단기 이양, 필승 결의 구호 제창 등의 순으로 진행됐다.

전국체육대회 출전 종목과 선수단은 하키, 육상, 태권도, 테니스, 배드민턴, 펜싱, 볼링, 복싱 등 8개 종목, 53명(지도자 9명, 선수 44명)이다.

장애인체육대회는 탁구 1개 종목에 6명(지도자 2명, 선수 4명)에 출전한다.

출전 종목(선수) 중에는 ▷2019~2025 전국남녀하키대회에서 7회 연속 우승을 기록한 강호 하키팀을 비롯해 ▷2025 라인루르 하계세계대학경기대회에서 단체전 우승을 차지한 펜싱팀의 박정호 선수 △2025 세계혼합단체 선수권대회 단체전 준우승을 달성한 배드민턴팀의 조건엽 선수 ▷2024 파리 패럴림픽에서 은메달 2개와 동메달 2개를 획득한 장애인 탁구팀의 윤지유, 문성혜 선수 등이 포함돼 있다.

이들 선수단은 금메달 20개 획득 목표로 각 경기에 임한다는 각오다.

신상진 성남시장은 “그동안 흘린 땀과 노력이 빛을 발하도록 기량을 마음껏 발휘하고 돌아오길 바란다”면서 “선전을 기원하겠다”고 했다.