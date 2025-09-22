[헤럴드경제=채상우 기자] 갯벌 고립자를 구하다가 순직한 해양경찰관 이재석(34) 경사의 팀장이 유족들의 추모 현장을 찾아와 사죄했다.

사고 당시 당직 팀장이었던 A 경위는 22일 오전 추모 행사가 열린 인천시 옹진군 영흥도 하늘고래 전망대에서 유족들에게 “이재석 경사는 가장 믿고 신뢰하는 소중한 팀원이었다”며 “재석이를 끝까지 지켜주지 못해 너무나 죄송하다”고 밝혔다.

유족들은 이 경사가 순직한지 11일 만에 사고 현장을 찾아 추모 인사를 건네기로 예정돼 있었다.

예고 없이 현장에 온 정복 차림의 A 경위는 국화꽃을 들고 무릎을 꿇은 채 사죄했다.

유족들은 A 경위에 국화꽃을 그의 얼굴을 향해 내팽개치고 격분했다.

한 유족은 “네가 여길 왜 오느냐”며 “장례식장에 와서 한마디라도 사과했느냐”며 분노했다.

A 경위는 “사건 관련 드론 영상, 무전 녹음 등 객관적인 자료는 다 남아있어 (사실이) 왜곡될 수 없다”며 “왜 이런 비극적인 일이 일어났는지 원인과 문제점이 사실대로 밝혀져야 한다”고 밝혔다.

그러면서 팀원들에게 “마지막 지시이자 부탁”이라며 “모든 팀원은 성실히 (검찰) 조사에 임해 주시고 책임을 면하기 위해 거짓말이나 추정에 의한 내용을 공표하지 말라”고 말했다.

검찰은 이 경사 순직 사건을 둘러싼 각종 의혹을 규명하기 위해 전담수사팀을 꾸려 수사를 하고 있다.