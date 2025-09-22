[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국도로공사는 ‘대한민국 새단장 주간’에 맞춰 22일 전국 9개 지역본부에서 임직원 1000여 명이 함께 고속도로 대청소 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

고속도로 대청소는 휴게소·영업소·비탈면 등을 중심으로 이뤄졌으며 ▷쓰레기 수거 ▷도로변 환경 정비 ▷시설 안전 점검 등이 진행됐다.

특히 함진규 한국도로공사 사장은 호남고속도로 동광주영업소 광장에서 임직원들과 함께 쓰레기 줍기 캠페인에 직접 참여해 도로 환경 개선에 앞장섰다.

한국도로공사는 고속도로 추계 정비기간(9월 9일~10월 2일)과 연계해 9월 22일부터 10월 1일까지를 집중 청소 주간으로 정하고, 전국 고속도로 졸음쉼터·비탈면·교량하부·통로암거 등에서 집중 청소 활동을 이어갈 예정이다.

이 기간 동안 쓰레기 무단투기 근절을 위해 고속도로 전광표지(VMS), 현수막, SNS 등을 통한 홍보활동을 강화해 국민의 의식 개선을 유도할 예정이다.

함진규 한국도로공사 사장은 “‘대한민국 새단장’ 행사를 계기로 깨끗한 고속도로 환경을 조성하고, 안전한 도로환경을 위해 지속적인 관리와 노력을 기울일 것”이라며 “다가오는 추석 연휴와 APEC 정상회의 기간(10.31.∼11.1.) 동안 국내외 고속도로 이용객들이 더욱 깨끗하고 안전한 도로 환경에서 편안하게 이동하시길 바란다”고 말했다.