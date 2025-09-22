어린이, 임신부, 어르신, 건강취약계층 대상 무료 백신 접종 실시

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 오는 22일부터 내년 4월 30일까지 인플루엔자 백신 무료 예방접종을 실시한다고 밝혔다.

접종 대상은 어린이(생후 6개월 이상부터 만 13세까지) 임신부, 만 65세 이상 어르신, 건강취약계층이다. 예방접종은 순차적으로 시행된다.

‘2회 접종’을 받아야 하는 어린이(생후 6개월 이상~만 9세 미만)는 22일부터 예방접종을 받을 수 있다. 처음 접종하거나 접종 이력이 불분명한 어린이는 2회 접종 대상에 해당한다.

‘1회 접종’ 대상 어린이(9세 이상~13세 이하)는 29일부터 접종할 수 있다.

접종 시 아기수첩이나 등본, 건강보험증 등 주민등록번호 확인이 가능한 서류를 지참해 보호자와 함께 의료기관을 방문하면 된다.

임신부는 29일부터 임신 주수와 관계없이 접종할 수 있다. 산모수첩 등 임신 사실을 확인할 수 있는 서류를 지참해야 한다.

어르신 접종은 연령대별 순차적으로 시행된다. 만 75세 이상은 10월 15일부터, 만 70세~74세는 10월 20일부터, 만 65세~69세는 10월 22일부터 접종받을 수 있다. 또, 어르신은 코로나19 백신과 동시 접종도 가능하다.

무료 접종 대상자는 주소지와 관계없이 전국 위탁의료기관에 신분증을 지참해 방문하면 접종 가능하다.

아울러, 건강취약계층 대상으로는 10월 27일부터 접종이 시작된다. 강서구민 중 ▷장애정도가 심한 장애인(과거 1~3급) ▷기초생활수급자(생계·의료급여, 만 50세~64세) ▷국가유공자(만 50세~64세) 본인이 대상이다.

해당 접종은 강서구 건강취약계층 위탁의료기관에서 가능하다. 신분증 외에 장애복지카드, 수급자증명서, 국가유공자증 등 관련 서류를 지참해야 한다.

한편, 세계보건기구(WHO) 권고에 따라 인플루엔자 백신은 기존 4가에서 3가 백신으로 전환됐다. 장기간 검출되지 않은 B형 야마가타 바이러스 항원을 제외했으며, 국내 예방접종전문위원회의 심의를 거쳐 변경됐다.

구 관계자는 “어린이, 임신부, 어르신은 감염 시 폐렴 등 합병증 위험이 상대적으로 높아 인플루엔자 예방접종이 더욱 중요하다“며, ”본격적인 유행 전에 예방접종을 완료해 주시기를 당부드린다”고 말했다.